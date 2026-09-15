Çin’de eski gıda ve ilaç düzenleme kurumu başkanına 14 yıl hapis

Çin’in doğusundaki Shandong eyaletinde görülen davada, eski Çin Gıda ve İlaç İdaresi (CFDA) Başkanı Bi Jingquan hakkında karar verildi.

Mahkeme, Bi’nin rüşvet suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Mahkeme kararına göre Bi, 1995 ile 2025 yılları arasında üstlendiği çeşitli kamu görevleri sırasında toplam 57 milyon yuanı, yaklaşık 8,5 milyon doları aşan para ve mal varlığını yasa dışı şekilde kabul etti.

Bi’nin söz konusu dönemde CFDA başkanlığının yanı sıra Çin Devlet Konseyi’nde de üst düzey görevlerde bulunduğu belirtildi.

İŞLEMLER VE İDARİ ONAYLAR KARŞILIĞINDA ÇIKAR SAĞLADI

Mahkeme, Bi’nin şirket ve kişilere ticari faaliyetler, idari onay süreçleri ve proje işlemleri gibi konularda kolaylık sağlama karşılığında rüşvet aldığını bildirdi.

Kararın ilk derece mahkemesi tarafından verildiği belirtildi.

Bi Jingquan, 2015 yılının başlarında Çin Gıda ve İlaç İdaresi’nin başına getirilmişti.

Bu atamadan birkaç ay sonra Çin yönetimi, ülkedeki ilaç inceleme ve onay süreçlerinde kapsamlı bir reform başlatmıştı.

Bi’nin görev yaptığı dönemde yeni ilaçların değerlendirme süreçlerinin sadeleştirilmesi ve hızlandırılması için çeşitli adımlar atılmış, jenerik ilaçların kalitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilmişti.

Bi, 2018 yılında Çin’de büyük yankı uyandıran aşı skandalının ardından görevinden istifa etmişti.

Mahkeme, Bi’nin yargılama sırasında suçunu kabul ettiğini ve pişmanlığını dile getirdiğini açıkladı.