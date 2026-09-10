Çin’de tersane faciası: Gemide çıkan yangında 20 kişi öldü

Çin'in önemli liman kentlerinden Qingdao'da bulunan bir tersanede bakım gören yük gemisinde çıkan yangın çok sayıda can kaybına yol açtı.

Çin devlet medyasına göre yangın, yerel saatle 11.15'te Beihai Shipbuilding şirketine ait tersanede bakım ve onarım çalışmaları yürütülen Ocean Melody adlı gemide başladı.

Liberya bayraklı yük gemisinde yangın sırasında toplam 42 kişinin bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin ise halen kayıp olduğunu açıkladı. Gemide bulunan 12 kişinin güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Arama kurtarma ekiplerinin kayıp kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Şİ CİNPİNG'DEN ARAMA KURTARMA TALİMATI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olayın ardından yetkililere arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.

Şi, kayıp kişilere ulaşmak için tüm imkanların kullanılması gerektiğini belirtirken yangının nedeninin de kısa sürede ortaya çıkarılmasını istedi.

Olayın ardından tersanelerde ve benzeri çalışma alanlarında güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi çağrısı da yapıldı.

BAŞBAKAN LI: MAHSUR KALANLAR KURTARILMALI

Çin Başbakanı Li Qiang da kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Li, gemide mahsur kalan kişilerin kurtarılması için çalışmaların hızlandırılmasını isterken müdahale sırasında yeni kazaların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Li, ekiplerden özellikle "ikincil felaketlerin" önüne geçilmesi için dikkatli hareket etmelerini istedi.

Yangının çıktığı Ocean Melody'nin olay sırasında seferde olmadığı ve Qingdao'daki tersanede bakım ve onarım çalışmalarından geçtiği bildirildi.

Gemi takip verilerine göre 2006 yılında inşa edilen yük gemisi yaklaşık 189 metre uzunluğunda ve Liberya bayrağı altında faaliyet gösteriyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Çinli yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken kurtarma ekiplerinin kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.