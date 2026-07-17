Çin'den Trump'a yanıt: ABD seçimlerine müdahale etmek gibi bir niyetimiz yok

Çin Dışişleri Bakanlığı, suçlamaların 'hiçbir somut temele dayanmadığını' belirterek, Pekin'in ABD seçimlerine müdahale etmek gibi bir çıkarı olmadığını açıkladı. Bakanlık tarafından cuma günü yapılan açıklamada, Çin'in diğer ülkelerin içişlerine karışmama ilkesine bağlı olduğu vurgulandı.

"Çin'in ABD seçimlerine müdahale etmek gibi hiçbir çıkarı ya da niyeti yok" denilen açıklama, Trump'ın Çin'i 2020 seçimlerinden bu yana ABD seçim sistemini hedef alan faaliyetler yürütmekle suçlamasının ardından geldi.

TRUMP: BELGELERİ AÇIKLAYACAĞIZ

Donald Trump, perşembe akşamı yaptığı konuşmada, ABD seçim sistemiyle ilgili ciddi güvenlik açıklarını ortaya koyduğunu söylediği gizli istihbarat belgelerinin kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

Trump, Çin'in tarihin en büyük seçim verisi ihlalini gerçekleştirdiğini öne sürerek yaklaşık 220 milyon Amerikalı seçmene ait dosyanın yasa dışı şekilde ele geçirildiğini iddia etti.

ABD Başkanı ayrıca Pekin'i, 2020 seçimlerinde kendi kazanma ihtimalini zayıflatmaya çalışmak, kamuoyundaki güveni sarsmak ve ABD medyasını etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunmakla suçladı.

Ancak ABD yönetimi şu ana kadar bu iddiaları doğrulayacak bağımsız ve kamuoyuna açık herhangi bir kanıt paylaşmadı.

Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü ile FBI'a Çin'in seçimlere müdahalesi iddialarını soruşturma talimatı verdiğini, konuyla ilgili bazı resmi belgelerin ise bugüne kadar gizlendiğini veya öneminin azaltıldığını savundu.

VİZE KRİZİ BÜYÜYOR

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin vatandaşlarına yönelik yeni vize kısıtlamalarını da eleştirdi.

Pekin yönetimi, söz konusu uygulamaların ayrımcı olduğunu ve iki ülke halkları arasındaki ilişkileri geliştirmeye hizmet etmediğini belirterek Washington'a yeni politikayı en kısa sürede geri çekme çağrısı yaptı.

Çin ayrıca, ABD'nin bu adımını sürdürmesi halinde karşılıklı misilleme tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

GERİLİM DERİNLEŞİYOR

Son açıklamalarla birlikte ABD ile Çin arasında ticaret, teknoloji, siber güvenlik ve Tayvan başta olmak üzere birçok alanda yaşanan anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Karşılıklı suçlamalar artarken, iki ülke siyasi diyalog kanallarını açık tutmaya çalışsa da Washington ile Pekin arasındaki gerilim tırmanmayı sürdürüyor.