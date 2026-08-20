Çin’in emlak devini çökerten isme ömür boyu hapis

Çin’in borç krizinin simge şirketlerinden Evergrande’ın kurucusu Hui Ka Yan, dolandırıcılık ve rüşvet dahil çeşitli suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bir dönem Asya’nın en zengin kişisi olan Hui’nin tüm kişisel mal varlığına da el konulmasına karar verildi.

Çin’in Shenzhen kentindeki mahkeme, dünyanın en borçlu gayrimenkul şirketlerinden China Evergrande Group’un kurucusu 67 yaşındaki Hui Ka Yan hakkındaki kararını açıkladı.

Hui, nisan ayında fonların kötüye kullanılması, yasa dışı mevduat toplama, finansman dolandırıcılığı, usulsüz kredi kullandırma, menkul kıymet ihracında dolandırıcılık ve rüşvetin de aralarında bulunduğu 8 suçlamayı kabul etmişti.

Bir dönem Çin’in en büyük gayrimenkul geliştiricilerinden biri olan Evergrande, yaklaşık 300 milyar dolarlık yükümlülüğünün büyük bölümünü ödeyemedi.

Şirketin yaşadığı mali kriz, Çin’de uzun süredir devam eden emlak sektöründeki sorunların en önemli sembollerinden biri haline gelirken, ülke ekonomisi ve finans piyasaları üzerinde de ciddi baskı yarattı.

Mahkeme, Evergrande, ana iştiraki Hengda Real Estate ve Hui Ka Yan’ın işlediği suçların “çok büyük miktarlarda ekonomik kayba ve ciddi toplumsal zarara” yol açtığını belirterek ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğini bildirdi.

TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULACAK

Mahkeme, Hui Ka Yan’a ömür boyu hapis cezasının yanı sıra tüm kişisel mal varlığının müsadere edilmesine hükmetti.

Evergrande’a 8,82 milyar yuan, şirketin ana iştiraki Hengda’ya ise 7 milyar yuan para cezası verildi.

Şirketin 5 eski üst düzey yöneticisi de 6 ila 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Çin devlet televizyonu CCTV’ye göre, Hui dışında Evergrande bağlantılı toplam 56 kişi hakkında da ceza kararı verildi.

Çin’in Henan eyaletindeki kırsal bir köyde büyüyen ve çalışma hayatına çelik sektöründe başlayan Hui Ka Yan, Evergrande’ı 1996 yılında kurdu.

Şirketi agresif borçlanma politikasıyla hızla büyüten Hui, Evergrande’ı satış rakamları bakımından Çin’in en büyük gayrimenkul şirketlerinden biri haline getirdi.

Forbes verilerine göre Hui’nin serveti 2017 yılında 45,3 milyar dolara ulaşmış ve kendisi Asya’nın en zengin kişisi olmuştu.

TASFİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Evergrande’ın borçlarını ödeyememesi, şirketin yatırım ürünlerine para yatıran binlerce kişinin zarar etmesine ve Çin’de protestolar düzenlenmesine yol açmıştı.

Hong Kong’daki bir mahkeme 2024 yılında Evergrande’ın tasfiye edilmesine karar verdi. Şirket daha sonra Hong Kong Borsası’ndan çıkarıldı.

Tasfiye süreci ise oldukça yavaş ilerliyor. Tasfiye memurlarının verdiği bilgilere göre, geçen ağustos itibarıyla yaklaşık 255 milyon dolarlık varlık satılabilirken, alacaklıların toplam talepleri yaklaşık 45 milyar dolara ulaşıyor.

Tasfiye memurları ayrıca Hui Ka Yan ve eski eşinin yurt dışındaki varlıklarının dondurulması için hukuki girişimlerini sürdürüyor. Yetkililer, Hui ve bazı eski yöneticilere geçmiş yıllarda ödenen yaklaşık 6 milyar dolarlık temettü ve diğer ödemeleri geri almaya çalışıyor.