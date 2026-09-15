Çin’in istihbarat şefinden yapay zeka uyarısı: Parti güvenliği için tehdit

ABD’deki tartışmalar daha çok yapay zekanın insan kontrolünden çıkması veya insanlık için tehdit oluşturması gibi senaryolara yoğunlaşırken, Pekin’in kaygıları rejim güvenliği, dezenformasyon, siber saldırılar, veri sızıntıları ve askeri rekabet üzerinde yoğunlaşıyor.

"KONTROLÜ ARTIRMALIYIZ"

Chen, devlet tarafından yayımlanan China Cyberspace dergisindeki makalesinde, Çin Komünist Partisi’nin yapay zeka üzerindeki kontrolünün güçlendirilmesi ve devlet denetiminin sıkılaştırılması çağrısında bulundu.

Çinli yetkiliye göre bu önlemler, siyasi istikrarın korunması ve 'düşman güçler' tarafından yürütülebilecek siber saldırı ve dezenformasyon kampanyalarıyla mücadele açısından gerekli.

Chen ayrıca Amerikan teknoloji şirketleri ile 'Claude Mythos' ve 'GPT-5.5-Cyber' gibi yapay zeka modellerini yeni siber güvenlik tehditlerine örnek gösterdi. Yabancı istihbarat servislerinin yapay zekayı 'geniş çaplı casusluk' faaliyetlerinde ve Çin’in kritik altyapısına yönelik saldırılarda kullanabileceğini savundu.

Singapur Yönetim Üniversitesi’nden Henry Gao, açıklamaların Pekin’in yabancı yapay zeka modellerini gerçek bir güvenlik tehdidi olarak değerlendirdiğini gösterdiğini belirtti. Gao’ya göre Çin, yapay zeka güvenliğini yalnızca insanlığın ortak meselesi olarak değil, jeopolitik ve ulusal güvenlik perspektifinden ele alıyor.

DEEP FAKE İLE PROPAGANDA SAVAŞI

Chen’in en önemli kaygılarından biri yapay zekanın Çin Komünist Partisi’nin siyasi güvenliğini zayıflatmak amacıyla kullanılması.

Chen, 'gizli amaçlara' sahip aktörlerin yapay zekayla sahte video ve ses kayıtları üreterek Çin’e karşı bir 'propaganda savaşı' yürütebileceğini savundu.

Brookings Enstitüsü araştırmacısı Kyle Chan ise Pekin’in özellikle üst düzey yöneticileri hedef alan deepfake içeriklerden endişe duyduğunu belirtti. Örneğin Şi Cinping’in gerçekte söylemediği bir şeyi söylediğini gösteren gerçekçi bir videonun hızla yayılmasının siyasi istikrarsızlığa yol açabileceğine dikkat çekti.

VERİ SIZINTISI RİSKİ

Chen, yapay zekanın siber saldırı gerçekleştirmek için gereken teknik ve mali engelleri önemli ölçüde azalttığını ve bunun Çin’in kritik bilgi altyapısı açısından 'ciddi riskler' yarattığını belirtti.

Pekin’in bir diğer kaygısı ise Çinli kullanıcıların yabancı yapay zeka modellerini kullanması sonucu hassas bilgilerin ülke dışına sızması.

Haberde, Anthropic tarafından geliştirilen Claude'a yönlendirilen bazı kullanıcı sorgularının Çin ordusuyla bağlantılı güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra Çinli teknoloji şirketlerine ait koruma altındaki bilgileri içerdiği öne sürüldü.

"SAVAŞIN DOĞASI DEĞİŞİYOR"

Chen’in dikkat çektiği bir başka alan askeri rekabet oldu.

Çinli yetkili, ABD ordusunun ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışma bağlamında yapay zekadan yararlanmasını, savaşın doğasının değişmesine örnek gösterdi.

Chen’e göre algoritmalar ve yapay zeka sayesinde daha hassas keşif ve hedefleme kabiliyetleri geliştiren taraf “savaş alanında inisiyatifi ele geçirecek.”

ÇİN'İN YAPAY ZEKAYA BAKIŞI

Şi Cinping yönetimi yapay zekayı Çin’in ekonomik ve teknolojik gelişimi ile ABD’yle rekabeti açısından stratejik öneme sahip bir teknoloji olarak görüyor. Ancak aynı zamanda teknolojinin yaratabileceği siyasi ve güvenlik risklerine karşı denetimi artırıyor.

Kyle Chan’e göre Chen’in açıklamaları, geçmişte belirli yapay zeka modelleri veya güvenlik açıklarıyla sınırlı kalan uyarılardan farklı. Yeni yaklaşım, Pekin’in yapay zekayı çok daha geniş kapsamlı bir ulusal güvenlik meselesi olarak görmeye başladığını ortaya koyuyor.