Çin, 'Lijian-1' roketiyle 9 uyduyu uzaya gönderdi

Çin’in, ‘Lijian-1’ roketiyle 9 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.
Çin, aralarında ‘Qinling-1’ ve ‘Qinling-2’nin de bulunduğu 9 uyduyu ‘Lijian-1 Y18’ taşıyıcı roketiyle uzaya fırlattı.
Fırlatma işlemi, bugün yerel saatle 12.03’te Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi’nden gerçekleştirildi. Fırlatılan uyduların tamamının planlanan yörüngelerine sorunsuz şekilde yerleştiği belirtildi.
16. UÇUŞ GÖREVİ
Fırlatma misyonu, ‘Lijian-1’ serisi taşıyıcı roketlerin 16'ncı uçuş görevi olarak kayıtlara geçti.