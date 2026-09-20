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Çin, 'Lijian-1' roketiyle 9 uyduyu uzaya gönderdi

Çin, 'Lijian-1' roketiyle 9 uyduyu uzaya gönderdi

20.09.2026 11:13:00
Güncellenme:
DHA
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Çin, 'Lijian-1' roketiyle 9 uyduyu uzaya gönderdi

Çin, aralarında “Qinling-1” ve “Qinling-2”nin de bulunduğu 9 uyduyu “Lijian-1 Y18” taşıyıcı roketiyle uzaya gönderdi. Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi’nden gerçekleştirilen fırlatmada tüm uyduların planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştiği bildirildi.
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Çin’in, ‘Lijian-1’ roketiyle 9 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, aralarında ‘Qinling-1’ ve ‘Qinling-2’nin de bulunduğu 9 uyduyu ‘Lijian-1 Y18’ taşıyıcı roketiyle uzaya fırlattı.

Fırlatma işlemi, bugün yerel saatle 12.03’te Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi’nden gerçekleştirildi. Fırlatılan uyduların tamamının planlanan yörüngelerine sorunsuz şekilde yerleştiği belirtildi.

16. UÇUŞ GÖREVİ

Fırlatma misyonu, ‘Lijian-1’ serisi taşıyıcı roketlerin 16'ncı uçuş görevi olarak kayıtlara geçti.

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