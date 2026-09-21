Çin ordusunda büyük tasfiye: İki üst düzey general partiden ve ordudan ihraç edildi

Çin yönetimi, ülkenin en üst düzey iki askeri yetkilisinden Zhang Youxia ile Liu Zhenli’nin Çin Komünist Partisi’nden ve silahlı kuvvetlerden ihraç edildiğini açıkladı.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın aktardığı kararda, iki generalin “ciddi disiplin ve yasa ihlallerinde” bulunduğu belirtildi. Zhang ve Liu hakkında ocak ayında soruşturma başlatılmış, iki isim ağustos sonunda devletin Merkezi Askeri Komisyonu’ndaki görevlerinden alınmıştı.

Zhang Youxia, Çin ordusunun en üst karar organı olan Merkezi Askeri Komisyon’un başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Komisyonun başında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bulunurken Zhang, askeri hiyerarşide Şi’den sonraki en üst düzey isimlerden biri konumundaydı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi’nin en güçlü karar organlarından Politbüro’nun da üyesiydi.

Reuters, Zhang’ın uzun yıllardır Şi’nin en yakın askeri müttefiklerinden biri olarak görüldüğünü belirtti. Zhang ayrıca Çin’in üst düzey komutanları arasında fiili savaş deneyimine sahip az sayıdaki isimden biriydi.

Liu Zhenli ise Merkezi Askeri Komisyon üyesi ve komisyona bağlı Müşterek Kurmay Başkanlığı’nın başkanı olarak görev yapıyordu.

“PARTİYE SADAKATSİZLİK” SUÇLAMASI

Xinhua’nın aktardığı resmi belgelere göre Çin yönetimi Zhang ve Liu’yu yalnızca mali yolsuzluklarla değil, siyasi disiplin ihlalleriyle de suçladı.

İki generalin parti içinde “klikler ve hizipler oluşturduğu”, siyasi kuralları ihlal ettiği ve Çin Komünist Partisi’ne karşı “sadakatsiz ve dürüst olmayan” davranışlarda bulunduğu öne sürüldü.

Resmi açıklamada, Zhang ve Liu’nun “kırmızı çizgileri ve temel sınırları aştığı” savunuldu.

İki ismin siyasi ve ekonomik usulsüzlüklerinin iç içe geçtiği, kişisel çıkar sağlama, görevi ihmal ve yetkiyi kötüye kullanma gibi ihlallerde bulunduğu iddia edildi.

Çin yönetimi, iki generalin karıştığı öne sürülen mali usulsüzlüklerin boyutunun da son derece büyük olduğunu bildirdi.

Xinhua’nın aktardığı resmi değerlendirmede, soruşturmalara konu olan para miktarlarının “olağanüstü büyük” olduğu, eylemlerin niteliğinin “son derece ciddi”, etkilerinin ise “son derece ağır” olduğu ifade edildi.

İki generalin dosyasının askeri adli makamlara gönderilerek yargılama sürecinin başlatılacağı bildirildi.

XI’NİN 2012’DE BAŞLATTIĞI YOLSUZLUK OPERASYONU

Çin ordusu, Şi Cinping’in 2012’de iktidara gelmesinden bu yana yürütülen geniş kapsamlı yolsuzlukla mücadele kampanyasının başlıca hedeflerinden biri oldu.

Son yıllarda çok sayıda üst düzey general, savunma sanayisi yöneticisi ve askeri yetkili hakkında soruşturma açıldı veya görevden alma kararı verildi.

Zhang ve Liu’nun görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte, daha önce yedi üyeden oluşan devlet Merkezi Askeri Komisyonu’nda aktif görev yapan isimlerin sayısının Şi Cinping dahil ikiye kadar düştüğü Reuters tarafından aktarılmıştı.

İhraç kararının zamanlaması da dikkat çekti.

Şi’nin bu hafta ABD’ye giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor. Reuters’a göre iki liderin 24 Eylül’de Washington’da bir araya gelmesi planlanıyor.

Karar ayrıca Çin Komünist Partisi’nin 26-29 Ekim tarihlerinde Pekin’de düzenleyeceği Merkez Komitesi genel kurulundan yaklaşık bir ay önce açıklandı.

Söz konusu toplantının ana gündemlerinden birinin parti içi disiplin, yönetim ve denetimin güçlendirilmesi olması bekleniyor.

Zhang ve Liu’nun ihracı, Şi yönetiminin ordu içindeki disiplin ve yolsuzluk soruşturmalarının en üst askeri kademelere kadar uzandığını gösteren son gelişme oldu.