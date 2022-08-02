Çin Savunma Bakanlığı duyurdu: Askeri operasyon başlatacağız
Çin Savunma Bakanlığı, ordunun, belirli hedeflere yönelik “askeri operasyon” başlatacağını bildirdi.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Wu Qian, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun “yüksek alarm düzeyinde” olduğunu söyledi.
Wu, ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından “karşı önlem” olarak belirli hedeflere yönelik “askeri operasyon” başlatacaklarını duyurdu.
Wu, “Silahlı Kuvvetler, ulusal egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü kararlılıkla savunacak” ifadelerini kullandı.
'YENİDEN BİRLEŞME ENGELLENEMEZ'
Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Tayvan İşleri Ofisi, Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin, Tayvan ile yeniden birleşme hedeflerini etkilemeyeceğini açıkladı.
Tayvan İşleri Ofisi, “Pelosi gibi insanlar Tayvan'ı desteklemek ve Çin'i kontrol altına almak için nasıl hareket ederlerse etsinler, Çin'in yeniden birleşme sürecini durduramazlar. Yeniden birleşme sağlanmalıdır ve sağlanacaktır” açıklamasında bulunmuştu.
TAYVAN ÇEVRESİNDE ASKERİ TATBİKATLAR BAŞLIYOR
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan çevresinde atış tatbikatları gerçekleştirileceğini duyurdu.
Ordu'dan yapılan açıklamada, 4-7 Ağustos tarihleri arasında Tayvan çevresindeki 6 bölgede askeri tatbikatlar icra edileceği bildirildi.
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