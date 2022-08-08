Çin, Tayvan çevresinde başlattığı tatbikatları sürdürüyor
Çin, Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatları sürdürdüğünü bildirdi
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, Tayvan Adası çevresindeki sularda yürütülen tatbikatların "denizaltı-savar ve havadan gemiye saldırılara odaklanacağı" belirtildi.
Açıklamada tatbikatların yerine ve ne zaman sona ereceğine dair bilgi verilmedi.
Çin, daha önce yaptığı açıklamada, 6 bölgede yürütülen tatbikatların 4-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Tatbikatlarla ilgili yayımlanan hava ve yer güvenliği uyarılarının (NOTAM) süresi dün öğle saatlerinde dolmuş, ancak tatbikatların sona erdiğine dair açıklama yapılmamıştı.
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in açıklamasının ardından, yerel saatle 15.00'te (TSİ 10.00) basına açıklama yapacağını duyurdu. Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, bu hafta 9 ve 11 Ağustos'ta Ada'nın güneyinde gerçek cephane ve mühimmatın kullanılacağı topçu tatbikatları yapacağını açıklamıştı.
Pekin'in tatbikatları öngörülen sürenin ötesine taşıma adımı, bölgede gerilimi yükseltmeye aday görünüyor.
Çin, 4 gündür sürdürdüğü tatbikatlarla egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu. Tatbikatlar nedeniyle güvenlik uyarısı yapılan alanlar, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, Tayvan Boğazı'nda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti.
Video Haberler
- Yasağa rağmen denize girip, cankurtaranları darbettiler
- 16 yaşındaki Zeynep 3'üncü kattan düşüp öldü
- Plajda şortunu indirdiği iddia edilen 2 kişi darbedildi
- Yeni ayakkabı alamayanlar çareyi tamircilerde buldu
- Bebek mamalarına şimdi de sesli alarm
- Rize'de çay üreticileri hayat pahalılığından yakındı
- Bursa'da orman yangını
- Tartıştığı komşularının boğazını kesti!
- İmamoğlu: Vallahi gülünür
- Manavgat Irmağı’nda tepki çeken görüntü
En Çok Okunan Haberler
-
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Latif Şimşek kimdir?
- Soylu'nun Çelebi'ye söylediği sözler gündemde!
- CHP'den Mehmet Ali Çelebi tepkisi!
- Bakan Yanık'tan Suriyeliler açıklaması
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- Justin Bieber Şemdinlili Sofi Ömer'i paylaştı