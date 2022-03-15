Çin: Ukrayna krizinin taraflarından değiliz

15 Mart 2022 Salı, 14:56

Çin ve İspanya Dışişleri Bakanları Vang Yi ile Jose Manuel Albares Ukrayna krizi ile ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Vang, söz konusu görüşmede, "Çin, krizde taraf değil. Ülkemiz yaptırımlardan daha az etkilenmek istiyor. Ülkemiz prensip olarak tek taraflı yaptırımlara karşı ve meşru çıkarlarını koruma hakkına sahip" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük işgalini de değerlendiren Vang, Ukrayna krizini "Avrupa'daki güvenlik çelişkilerinin yıllar içinde birikmesinin sonucu" olarak nitelendirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares ise, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Çinli meslektaşım Vang Yi ile Ukrayna'daki savaşın sonuçları ve bunu sona erdirmenin yolları üzerine konuştum" dedi.

ABD, daha öncesinde Çin'in şu ana kadar Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyduğunu ancak yaptırımlara uyulmaması halinde ABD'nin misilleme adımlar atacağını söylemişti.