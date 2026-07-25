Çin ve ABD Dışişleri Bakanları Kırgızistan'da bir araya geldi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Kırgızistan'da bir araya geldi. Wang, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Wang, "Müzakere kapısı bir kez açıldıysa kapanmamalı; barış umudu sürdüğü sürece görüşmelerden vazgeçilmemeli," dedi ve Pekin'in İran'ın egemenliğini ve güvenliğini desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Görüşmede Erakçi, ABD ile yürütülen müzakerelerdeki son durumu ve İran'ın tutumunu Wang Yi'ye aktardı. Wang Yi ise Çin'in, İran'a yönelik desteğini yineledi.

Çin, Hürmüz Boğazı'nda normal ve güvenli deniz ulaşımının yeniden sağlanması çağrısı yaptı. Taraflar, ABD-İran anlaşmazlığının askeri değil, diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İki bakan, 29 Mart 2026'da telefon görüşmesi yapmış, Wang Yi bu görüşmede Çin'in, İran'a yönelik desteğini sürdüreceğini açıklamıştı.

TRUMP'TAN ÇİN VE RUSYA'YA MESAJ

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, cuma sabahı üst düzey danışmanlarıyla geniş çaplı bir askeri operasyon ihtimalini değerlendirdi. Trump, "Şu anda İranlılarla görüşüyoruz. Her geçen gün daha ciddi görünüyorlar. Bunun nedeninin son iki haftadır devam eden saldırılar olduğunu düşünüyorum," dedi.

İran'ın önünde iki seçenek bulunduğunu belirten Trump, "Ya bir anlaşmaya varacaklar ya da çok daha ağır saldırılarla karşılaşacaklar" ifadelerini kullandı. "Tamamen hazırız ve harekete geçmeye hazırız. Ancak görüşmeler sürüyor, sonuçlarını göreceğiz," diye konuştu.

Trump ayrıca Rusya ve Çin'i İran'a silah satmamaları konusunda uyardı. Washington'un, Moskova ve Pekin'in Tahran'a ABD üslerine yönelik saldırılarda kullanıldığı öne sürülen istihbarat desteği sağlayıp sağlamadığını araştırdığı belirtildi.

Trump, cuma akşamı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaptığı açıklamalarda da İranlı yetkililerin Washington ile temas kurduğunu belirterek, buna rağmen Tahran'ın henüz bir anlaşmaya hazır görünmediğini söyledi. İran'ın askeri kapasitesine değinen Trump, "İran'ın elinde artık çok fazla insansız hava aracı kalmadı," dedi.

ABD Başkanı ayrıca, Washington'un gerekirse saldırıları yoğunlaştırabileceğini ve İran'ın askeri kapasitesini tamamen ortadan kaldırabilecek seçeneklere sahip olduğunu belirterek, "Askeri bir çıkış yolu da var, daha akıllıca olan ise anlaşmaya varmaktır," değerlendirmesinde bulundu.

İRAN'DAN SERT MİSİLLEMELER

Öte yandan Reuters, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde ABD'nin İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentini hedef alan saldırılar düzenlediğini bildirdi. Buna karşın ABD ordusu, yaklaşık iki haftadır ilk kez cuma gecesi İran'a yönelik yeni bir saldırı açıklaması yapmadı.

İran ise ABD saldırılarına karşılık Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt'te ABD'nin kullandığı askeri tesisleri hedef aldığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de ülkesinin, ABD'ye destek veren ya da iş birliği yapan tüm ülkelere karşı "meşru müdafaa kapsamında gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu" söyledi.

7 Temmuz'da yeniden başlayan çatışmalarda ilk aşamada Hürmüz Boğazı çevresi öne çıkarken, son günlerde çatışmalar Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne de yayıldı. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'dan hareket eden gemilere yönelik deniz ablukası ilan ederken, Suudi Arabistan da cuma günü Hudeyde vilayetindeki Husi hedeflerine hava saldırıları düzenledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, vurulan hedeflerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik tehditlerle bağlantılı olduğunu öne sürdü.