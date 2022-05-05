Çin'de çöken binadan 10 kişi kurtarıldı, 5 kişi hayatını kaybetti

05 Mayıs 2022 Perşembe, 13:26

Perşembe günü gece saat 12.00 civarında, hayatta kalan onuncu kişi olan bir kadın, binanın çökmesinden yaklaşık 132 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

Operasyona katılan kurtarma ekibinin aktardığına göre, kurtarılan kadının bilinci yerindeydi ve hatta ekibe, kendisine zarar verebilecek eylemlerden kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

Acil durum uzmanı Liang Buge, kurtarma ekiplerinin enkaza seslenme, vurarak ses çıkarma ve arama kurtarma köpeklerinin kullanımı gibi geleneksel yöntemlere başvurduklarını, yaşam dedektörleri ve insansız hava araçlarıyla da yaşam belirtileri tespit ettiğini söyledi.

Kaza, eyaletin merkezi Changsha'daki Wangcheng bölgesinde meydana geldi. Yapılan ön soruşturmaya göre, toplam 23 kişinin binada mahsur kaldığı ve sitenin yakınında 39 kişinin de kayıp olduğu düşünülüyor.

Kurtarma operasyonu hala sürüyor.