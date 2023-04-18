Çin'de hastane yangın yangını: 21 ölü
Çin'in başkenti Pekin'de bir hastanenin hasta kabul bölümünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 21 kişinin öldüğü bildirildi.
Fıngtay ilçesindeki Pekin Çangfıng Hastanesi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı.
Beijing Daily'nin haberine göre, yangında şu ana dek en az 21 kişi hayatını kaybetti, 71 hasta tahliye edildi.
İtfaiye, sağlık, acil durum ve polis ekipleri bölgeye sevk edilerek yangın kontrol altına alındı.
Dumanlar içindeki hastane binasının pencerelerinden çarşaflarla sarkan, bina duvarına uzatılan merdivenlere ulaşmaya çalışan insanların görüntüleri sosyal medyada yayıldı.
Yangının sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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