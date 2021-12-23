Çin'de sokağa çıkma yasağı kararı

23 Aralık 2021 Perşembe, 10:00

Çin'de yurt içi kaynaklı koronavirüs vakalarının görüldüğü Şensi eyaletinin merkezi Şian şehrinde sokağa çıkma yasağı uygulandığı öğrenildi.

Yerel basındaki haberlere göre, dün yerel kaynaklı 63 vakanın tespit edildiği kentte, gece yarısından itibaren "kapalı devre salgın yönetimi tedbirleri" uygulanacağı belirtildi.

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerini terk etmemeleri istenirken kent içine ve dışına seyahatlerin özel durumlar dışında durdurulduğu ifade edildi.

HER HANEDEN BİR KİŞİYE İKİ GÜNDE BİR DIŞARI ÇIKMA İZNİ VERİLECEK

Dün gece yarısından itibaren uygulanmaya başlayan tedbirler kapsamında, salgın kontrol ekipleri ve yaşamsal sektörlerde çalışanlar dışında tüm vatandaşların ikamet ettikleri bölgeden çıkabilmesi için izin alması gerekecek.

Her haneden bir kişinin, iki günde bir, temel gıda malzemeleri satın almak için evden dışarı çıkmasına izin verilecek.

Salgın kontrolü ve temel ihtiyaçların karşılanması amacına yönelik olanlar dışında kentteki tüm işletmelerin geçici süreyle kapalı kalacak.

Otobüs seferleri ve temel ihtiyaçlar dışında kargo taşımacılığı durdurulurken, kara yolu çıkışları kontrol edilecek.

Kentteki tüm okullar kapatılacak, öğrenciler derslerini çevrim içi sürdürecek.

VAKALAR İÇİNDE OMİCRON VARYANTININ OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Ulusal Sağlık Komisyonu, kentte son 24 saatte yerel kaynaklı 63 vaka tespit edildiği ve kentte 9 Aralık'tan bu yana kaydedilen yerel kaynaklı vaka sayısının 211'e ulaştığı kaydedildi.

Vakalarla yakın temas kurduğu tespit edilen 21 bin 787 kişinin karantina altına alındığı öğrenildi.

CAN KAYBI GÖRÜLMEDİ

Yetkililer kentteki vakalar içinde Omicron varyantını taşıyanın olup olmadığına dair açıklama yapmazken Çin'de şu ana dek 7 Omicron vakasına rastlandığı bildirilmişti.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 29 vaka tespit edilirken, virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.