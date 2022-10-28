Çin'den ABD'ye diyalog şartı: Olumsuz faktörleri ortadan kaldırmalı

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Tan Kefei, ABD'nin, "Çin ile askeri iletişimi güçlendirmek istiyorsa iki ülkenin orduları arasındaki ilişkileri etkileyen olumsuz faktörleri ortadan kaldırması" gerektiğini söyledi.

Xinhua
28 Ekim 2022 Cuma, 10:54
Çin'den ABD'ye diyalog şartı: Olumsuz faktörleri ortadan kaldırmalı
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Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Tan Kefei, Çin'in ABD ile ordular arası ilişkiye büyük önem verdiğini ve ABD tarafıyla iletişimde bulunmaya istekli olduğunu belirtti.

Tan Kefei, ancak Çin'in ABD ile askeri ilişkileri geliştirirken kendi prensipleri olduğunu kaydederek, mevcut ikili askeri ilişkilerdeki ciddi güçlüklerden tamamen ABD tarafının sorumlu olduğunu sözlerine ekledi.

Tan, "ABD Çin ile askeri iletişimi gerçekten güçlendirmek niyetindeyse sözleriyle eylemlerini birbirine uydurmalı, Çin'in çıkarlarına ve büyük endişelerine saygı duymalı ve iki ülke arasında ordular arası ilişkileri etkileyen olumsuz faktörleri ortadan kaldırmalı" dedi


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