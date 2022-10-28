Çin'den ABD'ye diyalog şartı: Olumsuz faktörleri ortadan kaldırmalı

28 Ekim 2022 Cuma, 10:54

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Tan Kefei, Çin'in ABD ile ordular arası ilişkiye büyük önem verdiğini ve ABD tarafıyla iletişimde bulunmaya istekli olduğunu belirtti.

Tan Kefei, ancak Çin'in ABD ile askeri ilişkileri geliştirirken kendi prensipleri olduğunu kaydederek, mevcut ikili askeri ilişkilerdeki ciddi güçlüklerden tamamen ABD tarafının sorumlu olduğunu sözlerine ekledi.

Tan, "ABD Çin ile askeri iletişimi gerçekten güçlendirmek niyetindeyse sözleriyle eylemlerini birbirine uydurmalı, Çin'in çıkarlarına ve büyük endişelerine saygı duymalı ve iki ülke arasında ordular arası ilişkileri etkileyen olumsuz faktörleri ortadan kaldırmalı" dedi