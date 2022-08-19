Çin'den Afrika'ya çağrı: Ortak geleceğe sahip bir Çin-Afrika Topluluğu oluşturulsun

19 Ağustos 2022 Cuma, 13:40

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vang Yi, Çin ve Afrika'nın bu sonuçları iyi bir ilerleme ile birlikte uyguladığını ve Afrika halkına somut faydalar sağladığını söyledi.

Vang, Çin ve Afrika'nın, uluslararası hakkaniyet ve adaleti korumak, Afrika'nın sanayileşme hamlesini kolaylaştırmak için altyapı inşasını ilerletmek, küresel gıda krizi ve Kovid-19 salgınıyla ortaklaşa başa çıkmak, temiz enerji işbirliği ve iklim değişikliği önlemleriyle sürdürülebilir kalkınmayı yürütmek ve bölgesel barış ve istikrarı desteklemek için mutlak samimiyetle çalıştığını söyledi.

Vang, bu yılın Afrika Birliği'nin (AU) kuruluşunun 20. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Çin ve Afrika'nın ortak kalkınma ve canlanmayı sürdürmek için daha yakın bir şekilde birleşmesi ve yeni dönemde dünyada ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Afrika topluluğunu ciddiyetle oluşturması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun (FOCAC) 8. Bakanlar Konferansı sırasında Çin, Afrika ülkeleriyle ortaklaşa dokuz program uygulayacağını duyurmuş ve Afrika'ya ve Çin-Afrika işbirliğinin sürekli ivmesine yönelik devam eden bağlılığını göstermişti.