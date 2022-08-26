Çin'den AUKUS'a çağrı: Nükleer denizaltı iş birliği kararlarını geri çekin
Çin Savunma Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Avustralya'yı nükleer denizaltı işbirliği konusundaki kararlarını iptal etmeye çağırdı.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, ABD, İngiltere ve Avustralya'yı nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye ve nükleer denizaltı iş birliği konusundaki kararlarını iptal etmeye çağırdı.
Tan Kefei, bu üç ülke arasındaki nükleer denizaltı işbirliğinin ciddi bir şekilde nükleer yayılma riski oluşturduğunu, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla oluşturulan uluslararası çerçeveye meydan okuduğunu, silahlanma yarışını artırdığını ve bölgesel barış ve istikrara zarar verdiğini söyledi.
Tan, ABD ve İngiltere'nin silah sınıfı nükleer malzemeyi nükleer silah sahibi olmayan ülkelere transfer etmesi halinde Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın (NPT) amaç ve ilkelerini açık bir şekilde ihlal edeceklerini ifade etti.
Tan ayrıca, uluslararası topluma NPT'yi temel alarak uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme sistemini ortak bir şekilde savunmak için çağrıda bulundu.
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