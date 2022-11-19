Çin'den Filipinler'e çağrı: Tek taraflılığa karşı çıkın

19 Kasım 2022 Cumartesi, 09:13

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile görüştü.

Görüşme, iki liderin Marcos'un haziranda göreve gelmesinden bu yana ilk yüz yüze buluşması oldu.

Güney Çin Denizi'nde egemenlik ihtilaflarını, farklılıklarını idare ederek dostça istişareyle ele alması gerektiğini vurgulayan Şi, iki ülkenin stratejik bağımsızlığını koruması, bölgede tek taraflılığa karşı çıkarak barış ve istikrarı güvenceye alması gerektiğini belirtti.

Marcos da iki ülke ilişkilerinin yalnızca denizdeki egemenlik sorunlarıyla tanımlamaması gerektiğini ifade ederek, Filipinler'in bağımsız dış politika izleyeceğini, "taraf tutmayacağını" dile getirdi.

Filipinler Devlet Başkanı ayrıca Çin ile deniz altı petrol ve doğal kaynaklarının araştırılmasında ortaklığı geliştirmek için istişarelere hazır olduklarını bildirdi.

GÜNEY ÇİN DENİZİ İHTİLAFI

Çin, 1947'de yayımladığı "Dokuz Çizgi Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Deniz altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in ihtilaflı bölgede inşa ettiği yapay adaları askeri üsler kurarak silahlandırması da ABD ve bölge ülkeleriyle gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.