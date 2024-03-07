Çin'den Filistin çıkışı: BM'ye tam üyeliğini destekliyoruz

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail'e karşı "derhal ateşkes" çağrısını yineleyerek, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e "tam" üyeliğini desteklediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:45
Çin'den Filistin çıkışı: BM'ye tam üyeliğini destekliyoruz
Abone Ol google-news

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "uygarlık için bir utanç" olarak nitelendirerek, "derhal ateşkes" çağrısını yineledi.

Wang, "Bugün, 21. yüzyılda, bu insani felaketin durdurulamaması insanlık için bir trajedi ve uygarlık için bir utançtır" diye konuştu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in çatışmaların çözümü için bir "uluslararası barış konferansı" çağrısında bulunduğunu hatırlatan Wang, "Hiçbir neden çatışmanın devam etmesini haklı gösteremez ve hiçbir mazeret umutsuzca öldürülmeyi haklı gösteremez. Uluslararası toplum acilen harekete geçmeli, derhal ateşkes ve çatışmaların durdurulmasını öncelikli hale getirmeli ve insani yardımın sağlanmasını acil bir ahlaki sorumluluk haline getirmelidir" dedi.

Wang ayrıca, ülkesinin, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e "tam" üyeliğini desteklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Filistin'in Birleşmiş Milletler'in resmi bir üyesi olmasını destekliyoruz. Gazze'de yaşanan felaket, Filistin topraklarının uzun süredir işgal altında olduğu gerçeğinin artık göz ardı edilemeyeceğini dünyaya bir kez daha hatırlattı. Filistin halkının uzun zamandır arzuladığı bağımsız bir ülke kurma isteğinden artık kaçılamaz ve Filistin halkının maruz kaldığı tarihi adaletsizlik düzeltilmeden nesiller boyu devam edemez."


Çin haberleri israil haberleri filistin haberleri

İlgili Haberler

Güney Afrika'dan İsrail hamlesi: UAD'dan yeni tedbir kararları istedi

Güney Afrika'dan İsrail hamlesi: UAD'dan yeni tedbir kararları istedi
Kanada'da hükümete 'İsrail' davası

Kanada'da hükümete 'İsrail' davası
Eski ABD Başkanı Trump'tan İsrail'e: 'Sorunu bitirmek zorundasınız'

Eski ABD Başkanı Trump'tan İsrail'e: 'Sorunu bitirmek zorundasınız'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li Burcu Köksal: Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak

CHP'li Burcu Köksal: Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
Rekabet Kurulu’ndan bahis sitesi Nesine’ye rekor ceza!

Rekabet Kurulu’ndan bahis sitesi Nesine’ye rekor ceza!
İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım'dan Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı

İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım'dan Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
Son Dakika: Stadyumun yanında yangın çıktı… Maç ertelendi!

Son Dakika: Stadyumun yanında yangın çıktı… Maç ertelendi!
Ekrem İmamoğlu açıkladı: 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Ekrem İmamoğlu açıkladı: 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Settar Tanrıöğen’den bir kötü haber daha geldi

Settar Tanrıöğen’den bir kötü haber daha geldi
Sinan Akçıl paylaşmıştı: Murat Kurum'un o fotoğrafının sırrı çözüldü

Sinan Akçıl paylaşmıştı: Murat Kurum'un o fotoğrafının sırrı çözüldü
ABD’de başkan adayları kesinleşti: Cumhuriyetçi Nikki Haley yarıştan çekildi!

ABD’de başkan adayları kesinleşti: Cumhuriyetçi Nikki Haley yarıştan çekildi!