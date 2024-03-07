Çin'den Filistin çıkışı: BM'ye tam üyeliğini destekliyoruz

Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:45

Güncelleme: 07.03.2024 - 11:06

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "uygarlık için bir utanç" olarak nitelendirerek, "derhal ateşkes" çağrısını yineledi.

Wang, "Bugün, 21. yüzyılda, bu insani felaketin durdurulamaması insanlık için bir trajedi ve uygarlık için bir utançtır" diye konuştu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in çatışmaların çözümü için bir "uluslararası barış konferansı" çağrısında bulunduğunu hatırlatan Wang, "Hiçbir neden çatışmanın devam etmesini haklı gösteremez ve hiçbir mazeret umutsuzca öldürülmeyi haklı gösteremez. Uluslararası toplum acilen harekete geçmeli, derhal ateşkes ve çatışmaların durdurulmasını öncelikli hale getirmeli ve insani yardımın sağlanmasını acil bir ahlaki sorumluluk haline getirmelidir" dedi.

Wang ayrıca, ülkesinin, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e "tam" üyeliğini desteklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Filistin'in Birleşmiş Milletler'in resmi bir üyesi olmasını destekliyoruz. Gazze'de yaşanan felaket, Filistin topraklarının uzun süredir işgal altında olduğu gerçeğinin artık göz ardı edilemeyeceğini dünyaya bir kez daha hatırlattı. Filistin halkının uzun zamandır arzuladığı bağımsız bir ülke kurma isteğinden artık kaçılamaz ve Filistin halkının maruz kaldığı tarihi adaletsizlik düzeltilmeden nesiller boyu devam edemez."