Çin'den NATO'ya çağrı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, NATO'ya "Asya'yı istikrarsızlaştırma çabasına son verme" çağrısında bulundu.
Sözcü Cao Licien, düzenlediği basın toplantısında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in sözlerine yanıt verdi.
Cao, NATO'nun Soğuk Savaş'ın ortaya çıkardığı bir örgüt olarak uzun zamandır bloklar arası cepheleşmeye hizmet ettiğini ve bir ülkenin egemenliğinin aracı olduğunu belirterek "Kuzey Atlantik bölgesinin askeri örgütlenmesi NATO, son yıllarda gücünü göstermek ve gerilim yaratmak için Asya-Pasifik bölgesine yönelmeye başladı. NATO bir süredir sınır aşırı girişimlerde bulunuyor ve yeni bir Soğuk Savaş cepheleşmesi yaratmak için yaygara koparıyor" ifadelerini kullandı.
Çin'in barışçı kalkınma yolunu izleyen bir ülke olduğunu, kalkınmasının başka ülkelere tehdit değil fırsatlar sunduğunu vurgulayan Cao, "NATO, dezenformasyon yaymayı ve Çin'i hedef alan kışkırtıcı yorumları derhal bırakmalı, ideolojik çizgideki cepheleşmeyi terk etmeli. Avrupa'yı istikrarsızlaştıran NATO, Asya'yı ve dünyayı da istikrarsızlaştırma çabasına son vermeli" değerlendirmesinde bulundu.
jens Stoltenberg, 6-7 Nisan'daki Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Çin'in Rusya'nın Ukrayna'daki saldırgan tavrını kınamaktan kaçındığına işaret eden ve NATO'nun yeni güvenlik konseptinde Pekin'in artan nüfuzuna ve baskıcı politikalarına karşı demokrasilerin güvenliğinin korunmasını hesaba katması gerektiğini savunmuştu.
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