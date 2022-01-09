Çin'den Sinovac aşısı için çarpıcı yorum: Yetkililer harekete geçti

09 Ocak 2022 Pazar, 09:33

Son dönemde Çin’de koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte ülke içinde kullanılan inaktif aşıların etkisi sorgulanmaya başlandı. Çin’de özellikle Şian kentinde patlak veren salgının hızla yayılmasıyla birlikte ülkede kullanılan inaktif aşıların etkisi tartışılmaya başlandı.

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye’de de kullanılan Sinovac’ın geliştirdiği aşının etkisiz olduğuna dair bir kaygının arttığına dikkat çekerken mRNA bazlı bir aşı için Çinli yetkililerin harekete geçtiğini yazdı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Financial Times, Çin’de uygulanan çok sıkı önlemler ve sosyal izolasyon ile birlikte ülkede Covid-19’a bağlı ölümlerin çok düşük olduğunu yazarken, “Çin’de mRNA bazlı bir lokal aşının geliştirilmesi süreci çok yavaş ilerlerken geleneksel inaktif aşıları tercih ettiler. Kasım ayında Çinli şirket Suzhou Abogen Biosciences isimli şirket ile Walvax isimli şirket ortak bir mRNA aşısı için çalışmalara başlama onayı aldı” yorumuna yer verdi.

UYARI YAPILDI

Geçen ay Çin’de 1758 kişide koronavirüs çıkması sonrasında 13 milyonluk Şian kentini kapatan yetkililerin hamlesini değerlendiren Financial Times, “Çin’in Wuhan’da başlayan salgın boyunca karşılaştığı en büyük salgına karşı çok sıkı önlemler alınması yetkililerin yerli aşılara olan güveninin düşük olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.

Öte yandan son dönemde Sinovac’ın aşısı ile ilgili yapılan araştırmalarda Türkiye’de de kullanılan aşının iki dozu ve hatırlatma dozunun Omicron varyantına karşı yeterli koruma sağlamadığını gösterdiği hatırlatıldı.