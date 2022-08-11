Çin'den uluslararası topluma uyarı: Tayvan konusunda ABD'nin yolunu izlemeyin

11 Ağustos 2022 Perşembe, 15:59

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Moğolistan, Güney Kore ve Nepal dışişleri bakanları ile Şandong eyaletinin Çingdao kentinde görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin "siyasi provokasyon" olduğunu, Pekin'in, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli karşılığı verdiğini ifade etti.

Vang Yi, isim vermeden, bazı ülkelerdeki politikacıların Tayvan konusunda Washington'ı izleyerek olayı "siyasi performans" için fırsat olarak gördüğüne işaret ederek, "Böylesi tavırlar, Çin ile ilişkilerin siyasi temelini zedeleyecektir" dedi.

Vang ayrıca Tayvan'daki "bağımsızlık yanlısı güçlere", "durumu yanlış değerlendirip kendi kabiliyetlerini abartmamaları" uyarısını yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyareti, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisine sebep olmuştu.

Çin ordusu Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında askeri tatbikatlar düzenlemişti. Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturan tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, Tayvan Boğazı'ndaki güvenlik endişesi nedeniyle bazı gemi seferleri iptal edilmişti.

Ayrıca tatbikatların ilk günü olan 4 Ağustos'ta Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan çevresine düştüğünü bildirmişti.