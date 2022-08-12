Çin'den 'Zaporijya' mesajı: Derin kaygı duyuyoruz
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ülkesinin, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yakın zamanda düzenlenen bombardıman konusunda "derin kaygı duyduğunu" söyledi.
Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Çin'in, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yakın zamanda düzenlenen bombardıman konusunda "derin kaygı duyduğunu" söyledi.
Zhang Jun, "İlgili tarafları itidalli davranmaya, nükleer güvenlik ve emniyeti bozabilecek eylemlerden kaçınmaya ve kaza olasılığını en az indirmek üzere her türlü çabayı göstermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Zhang, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Ukrayna'nın nükleer düzenleyici kuruluşundan aldığı bilgileri aktardı ve bombardımanın nükleer güvenliğe yönelik birici dereceden bir tehdit oluşturmadığını ve radyasyon düzeyinin normal sınırlar içinde kaldığını dile getirdi.
Zhang ayrıca, "Bununla birlikte bombardıman, tesisin fiziksel bütünlüğüne, emniyet ve güvenlik sistemine, güç beslemesine ve personel güvenliğine zarar vermiş, bu da uluslararası toplumda nükleer alarmı verilmesine yol açmıştır" diye konuştu.
Video Haberler
- Uçak biletlerine zam haberi geldi
- Büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru viral oldu
- Saldırının ardından mesleği bırakıyor
- KGM duyurdu: Tek şeride düşürülecek
- Akşener mikrofonu uzattı: Esnaf iktidara sert çıktı
- 132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’nda
- Kamyondaki 500 kovan arı yandı
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- Gaziantep’te 8 aylık havalimanı su akıtıyor
- Yeni 'tosuncuk' vakası: 40 bin mağdur
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 isim karşısında da kaybediyor!
- Sigara ve alkol fiyatlarına dev zam beklentisi
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- D vitamini azaldığında vücudumuzda neler olur?
- 'ÖTV' üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
- İkili arasındaki gerilim artıyor
- Altılı Masa'dan ilk adaylık açıklaması geldi
- 'Merkez'de de beyin göçü başladı
- Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 'seçim' detayı