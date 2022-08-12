Çin'den 'Zaporijya' mesajı: Derin kaygı duyuyoruz

12 Ağustos 2022 Cuma, 09:20

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Çin'in, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yakın zamanda düzenlenen bombardıman konusunda "derin kaygı duyduğunu" söyledi.

Zhang Jun, "İlgili tarafları itidalli davranmaya, nükleer güvenlik ve emniyeti bozabilecek eylemlerden kaçınmaya ve kaza olasılığını en az indirmek üzere her türlü çabayı göstermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Zhang, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Ukrayna'nın nükleer düzenleyici kuruluşundan aldığı bilgileri aktardı ve bombardımanın nükleer güvenliğe yönelik birici dereceden bir tehdit oluşturmadığını ve radyasyon düzeyinin normal sınırlar içinde kaldığını dile getirdi.

Zhang ayrıca, "Bununla birlikte bombardıman, tesisin fiziksel bütünlüğüne, emniyet ve güvenlik sistemine, güç beslemesine ve personel güvenliğine zarar vermiş, bu da uluslararası toplumda nükleer alarmı verilmesine yol açmıştır" diye konuştu.