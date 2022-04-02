Çin'de meydana gelen çamur selinde 6 kişi kayboldu
Çin'in Yunnan eyaletindeki bir yol bakım istasyonu yakınlarında meydana gelen çamur seli sonrasında 6 kişi kayboldu.
Çin'de yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, bu sabah ülkenin güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki bir yol bakım istasyonu yakınlarında meydana gelen çamur seli sonrasında 6 kişi kayboldu.
İlçe yönetim bilgi ofisinden yapılan yazılı açıklamada olayın, bu sabah saat 01.00 sularında Gongshan'ın Drung-Nu Özerk İlçesi'ndeki yoğun yağış sonucu meydana geldiği bildirildi. Yağmur nedeniyle iki otomobil tamir sitesi ve bir hurda metal geri dönüşüm tesisi çamur içinde kaldı.
Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken bölge sakinleri güvenli yerlere tahliye edildi
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