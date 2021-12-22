Çinli kadınların yaşam süresi arttı

22 Aralık 2021 Çarşamba, 11:44

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), salı günü yaptığı açıklamada Çinli kadınların ortalama yaşam süresinin 2020 senesinde 77 yıldan 80 yıla çıktığını kaydetti.

NBS'nin Çinli Kadınların Gelişimine Dair Taslak isimli inceleme raporunda, geçen 10 yılda Çinli kadınların sosyal konumlarının önemli şekilde yükseldiği, başarı, mutluluk ve güvenlik hissinde belirgin iyileşme yaşandığı kaydedildi.



İŞ GÜCÜNDEKİ ORAN ARTIYOR

Zorunlu eğitimde cinsiyet farkının ortadan kalktığı, ilkokul çağındaki kız çocukları arasında okula kayıt olma oranının 2015 yılından bu yana her sene yüzde 99,9'un üzerinde olduğu kaydedildi. Bu sayının, erkek çocukları arasındaki okula kayıt oranıyla aynı olduğu belirtildi.



Çin'deki istihdam ve iş kurma politikalarının son on yılda gelişmesiyle birlikte, kadınların iş bulabileceği kanallar genişletildiği ve iş gücündeki kadınların sayısının istikrarlı bir şekilde arttığı öğrenildi.



BAZI ALANLAR İÇİN YETERLİ DEĞİL

Raporda yer alan bilgilere göre, kentlerdeki iş birimlerinde çalışan kadınların sayısının, geçen yıl 2010'a kıyasla yüzde 39,5 artarak 67,79 milyon olduğu ve kadınların an itibarıyla Çin'deki toplam istihdamın yüzde 43,5'ini oluşturduğu ifade edildi.



Raporda, bu on yılda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların çok yönlü gelişimini teşvik etme konularında tarihi ilerleme kaydedilse de kadın hakları ve çıkarlarına yönelik bazı alanlardaki korumanın yine de güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

