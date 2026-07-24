Çinli matematikçilerden tarihi başarı: Yüzyıllık problemleri çözdüler, Fields Madalyası’nı kazandılar

Çinli matematikçiler Hong Wang ve Yu Deng, matematik dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Fields Madalyası’nı kazanan ilk Çin vatandaşları oldu. Wang ve Deng, ödülü ABD’li John Pardon ve Kanadalı Jacob Tsimerman ile paylaştı.

Her bir matematikçiye 15 bin Kanada doları para ödülü verildi. Dört isim, matematik dünyasının yüzyılı aşkın süredir çözmeye çalıştığı problemlere sundukları katkılar nedeniyle ödüle layık görüldü.

Fields Madalyası, perşembe günü ABD’de düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Matematiğin Nobel Ödülü olarak nitelendirilen madalya, dört yılda bir 40 yaşın altındaki seçkin matematikçilere veriliyor.

FIELDS MADALYASI ALAN ÜÇÜNCÜ KADIN

ABD ve Fransa’da akademik çalışmalarını sürdüren 35 yaşındaki Hong Wang, Fields Madalyası’nı kazanan üçüncü kadın matematikçi oldu.

Harmonik analiz alanında çalışan Wang, matematikçi Joshua Zahl ile birlikte Japon matematikçi Soichi Kakeya’nın 1917 yılında ortaya attığı bir probleme çözüm geliştirdi.

“Kakeya problemi” olarak bilinen soru, bir kalemin ya da iğnenin tamamen döndürülebilmesi için ihtiyaç duyulan en küçük alanın ne kadar olabileceğini araştırıyor.

Wang ve Zahl, problemi düz bir yüzey yerine üç boyutlu bir uzayda ele aldı. Araştırmacılar, uzun yıllardır matematikçilerin üzerinde çalıştığı probleme ilişkin sonuçlarını geçen yıl yayımladı.

Wang, problemin farklı matematik ve fizik alanlarında benzer biçimlerde ortaya çıkması nedeniyle büyük ilgi gördüğünü belirtti.

HILBERT’İN YÜZYILLIK PROBLEMİNE KATKI

Chicago Üniversitesi’nde matematik profesörü olarak görev yapan 37 yaşındaki Yu Deng ise Alman matematikçi David Hilbert’in 1900 yılında ortaya koyduğu “Hilbert’in Altıncı Problemi” üzerine yaptığı çalışmalarla ödüllendirildi.

Problem, tek tek parçacıkların hareketlerinden yola çıkarak bir sistemin bütün olarak nasıl davrandığının matematiksel olarak hesaplanmasını amaçlıyor.

Deng, gazların hareketlerini inceleyerek parçacıkların mikroskobik davranışları ile gazların genel özellikleri arasındaki matematiksel ilişkiye yönelik önemli sonuçlara ulaştı.

Deng, ödülün ardından yaptığı açıklamada, uzun yıllardır hayranlık duyduğu matematikçilerle birlikte anılmasının kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

ÇİN’DE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Hong Wang ve Yu Deng’in başarısı Çin’de geniş yankı uyandırdı. “Fields Madalyası” ve “Fields Madalyası’nı kazanan ilk Çinli matematikçiler” etiketleri, Weibo ve Rednote gibi sosyal medya platformlarında milyonlarca kez görüntülendi.

Sosyal medya kullanıcıları iki matematikçinin başarısını “tüm Çin halkının gururu” ve “tarihi bir gelişme” sözleriyle değerlendirdi.

Çin medyası da Wang ve Deng’in eğitim hayatlarından kişisel ilgi alanlarına kadar birçok ayrıntıya yer verdi.

Fields Madalyası’nı kazanan ilk Çin kökenli matematikçi Shing-Tung Yau, gelişmeye ilişkin, “Bu, Çin matematik camiasının onlarca yıldır gerçekleştirmeyi beklediği bir hayaldi” değerlendirmesinde bulundu.