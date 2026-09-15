Çinli profesör Jiang: 'ABD'nin yeni 11 Eylül'ü yolda...'

Yale Üniversitesi'nde eğitim gören ve Predictive History adlı YouTube kanalını yöneten Jiang, Steven Bartlett'in podcastinde geleceğe ilişkin dikkat çekici tahminlerde bulundu.

Jiang, analizlerini tarihsel örüntüler, aktörlerin teşvikleri ve kurumların geçmişteki davranışları üzerinden geliştirdiğini belirtiyor.

"FİNANSAL SİSTEMLERİ HEDEF ALACAK"

Jiang'a göre ABD'de 11 Eylül saldırılarına benzer ölçekte yeni bir saldırı gerçekleşmesi halinde hedef bu kez ülkenin finansal altyapısı olabilir.

"ABD'de yeni bir 11 Eylül saldırısı olursa, bunun Amerikan finansal altyapısına yönelik olacağına inanıyorum" diyen Jiang, olası senaryosunu günlük yaşamdan bir örnekle anlattı.

Jiang, insanların bir sabah telefonlarıyla ödeme yapamadığını, bankalarına ulaşamadığını ve saatler sonra ABD'nin kritik finansal veri sunucularının saldırıya uğradığını öğrendiği bir senaryo çizdi.

Böyle bir saldırının banka hesaplarına ilişkin verilerin kaybolmasına veya geçici olarak erişilemez hale gelmesine yol açabileceğini savunan Jiang, bunun milyonlarca insan arasında paniğe neden olabileceğini ileri sürdü.

Jiang, 11 Eylül saldırılarının temel amacının yalnızca fiziksel yıkım değil, toplumda büyük bir psikolojik travma yaratarak sonrasında yıkıcı tepkileri tetiklemek olduğunu düşünüyor.

Ancak Jiang'ın sözleri somut bir saldırı istihbaratına değil, kendi gelecek senaryosuna dayanıyor.

"ÇÖKÜŞ DÖNEMİNE GİRDİK"

Jiang'ın daha geniş çaplı iddiası ise modern uygarlığın önümüzdeki yaklaşık 20 yıl içerisinde ciddi bir gerileme yaşayacağı yönünde.

"Çökmekte olan bir dünyada yaşadığımızı düşünüyorum" diyen Jiang, teknolojik gelişmenin mevcut küresel ekonomik sistem altında sınırlarına yaklaşmaya başladığını savundu.

Jiang'a göre teknolojik ilerlemenin devam edebilmesi giderek daha fazla uzmanlaşma ve küreselleşme gerektiriyor. Buna karşılık savaşlar, jeopolitik parçalanma ve ülkelerin kendi kendine yeterlilik arayışları küresel sistemin ters yönde hareket etmesine neden oluyor.

"MEDENİYET ÇÖKECEK"

Jiang tahminini daha da ileri götürerek:

"Yaşadığımız şey Üçüncü Dünya Savaşı değil. Küresel düzenin yalnızca el değiştirmesini de yaşamıyoruz. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde medeniyetin kendisinin çöküşünü yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Ancak Jiang'ın 'medeniyetin çöküşü' kavramıyla insanlığın tamamen ortadan kalkmasını kastetmediği görülüyor. Ona göre artan ekonomik eşitsizlik, yüksek borçluluk, toplumsal kutuplaşma ve küresel sistemlerin parçalanması modern yaşamın temel kurumlarını giderek daha kırılgan hale getirebilir.

Jiang bu süreci, yaklaşık 3 bin yıl önce Doğu Akdeniz'deki birçok devlet ve ticaret ağının ortadan kalktığı 'Tunç Çağı Çöküşü' ile karşılaştırıyor.

İklim değişiklikleri, kıtlıklar, kitlesel göçler ve siyasi istikrarsızlığın birbirini beslediğini belirten Jiang, benzer bir zincirleme etkinin modern dünyada da ortaya çıkabileceğini savunuyor.

Jiang, tahmininin kesinliği konusunda ise oldukça iddialı:

"Medeniyetin çöküşünü gördüğümüzden eminim."

Bununla birlikte, Jiang'ın değerlendirmeleri bilimsel olarak doğrulanmış öngörüler veya istihbarat bilgileri değil; tarihsel benzetmeler ve güncel jeopolitik eğilimlerden hareketle geliştirilmiş spekülatif gelecek senaryoları niteliğinde.