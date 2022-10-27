Çinli yüzücüden 400 metrede dünya rekoru!
Çinli yüzücü Ling Bincie, kadınlar 400 metre serbest kısa kulvar dünya rekorunu kırdı.
Dünya ve Olimpiyat şampiyonu yüzücü, Uluslararası Yüzme Federasyonunun (FINA) Avustralya'nın Melbourne kentinde 13-18 Aralık tarihlerinde yapılacak Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası için yapılan ulusal elemelerde yarıştı.
Ling, kadınlar 400 metre serbest kısa kulvar yarışını 3 dakika 51 saniye 30 saliselik dereceyle birinci tamamlayarak bu dalda dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
Önceki rekor, 3 dakika 53 saniye 92 salise ile Avustralyalı yüzücü Ariarne Titmus'a aitti. Titmus, rekorunu 2018'de Çin'in Hangcou kentinde düzenlenen dünya şampiyonasında kırmıştı.
Kısa kulvar yüzme yarışları 50 metrelik kulvar mesafesi yarıya düşecek şekilde olimpik havuzların enine doğru düzenlenen 25 metrelik kulvarlarda yapılıyor.
Geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen son şampiyonada 400 metre ve 800 metre serbestte dünya şampiyonu olan Li, Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında altın madalya kazanan Çin takımında yer almıştı.
Video Haberler
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünal’ın sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
- Amerikalı savcı kimlerin telefonlarını çaldırıyor
- İYİ Parti'den açık davet
- Ünlü sunucudan kötü haber!
- 'Suçlamaları kabul etmiyorum'
- Bir işi daha ortaya çıktı!
- Öğretmene ‘kaçak’ saydırdılar
- Milyonlarca genci ilgilendiren karar Meclis'ten geçti
- İstanbullular dikkat! Toplu taşımada yeni dönem
- 'Randevu vermeyin' dedi, seçim tarihi tahmininde bulundu