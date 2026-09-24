Cinsel saldırıdan yeniden yargılanan Harvey Weinstein'e 15 yıl hapis cezası verildi

Bir dönemin en güçlü Hollywood film yapımcısı olan Harvey Weinstein, 2006 yılında eski yapım asistanı Miriam Haley'e yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla yeniden görülen davada 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

2020 yılında verilen mahkumiyet kararının 2024’te “adil yargılanma gerçekleşmediği” gerekçesiyle bozulmasının ardından baştan görülen dava, dünya çapında yayılan #MeToo (Ben de) hareketini tetikleyen dokuz yıllık hukuki mücadelenin en kritik dönüm noktalarından biri oldu.

MAHKEMEDEN ÖZÜR DİLEDİ, MASUM OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Karar duruşmasında söz alan 74 yaşındaki Weinstein, 2017'den bu yana yaşadıklarının geçmişteki davranışlarını değerlendirmesine yardımcı olduğunu belirterek eylemleriyle incittiği herkesten özür diledi. "Mükemmel bir insan değilim, hatalar yapmış bir insanım" ifadelerini kullanan eski yapımcı, buna karşın hakkındaki suçlamalara ilişkin masumiyet iddiasını sürdürdü.

Yargılama sürecinde cezaevi koşullarından da şikayet eden Weinstein; kronik miyeloid lösemi, diyabet ve ciddi hareket kısıtlılıkları yaşadığını belirterek hayatının kalan kısmını mahkum hakları savunuculuğuna adamak istediğini ifade etti.





YENİ BİR TECAVÜZ DAVASI DAHA BEKLİYOR

Miriam Haley davasında verilen 15 yıllık mahkumiyet kararının yanı sıra Weinstein'i önümüzdeki süreçte yeni bir yargılama daha bekliyor. Eski yapımcı, 2013 yılında Los Angeles'taki bir otelde İtalyan model ve oyuncu Evgeniya Chernyshova'ya tecavüz ve cinsel saldırıda bulunmak suçlamasıyla California'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

#METOO HAREKETİ NASIL BAŞLADI?

New York Times'ın haberiyle patlak veren taciz ve cinsel saldırı skandallarının ardından Weinstein, kendi kurduğu yapım şirketinin yönetim kurulundan çıkarılmıştı. Çok sayıda ünlü kadın oyuncunun maruz kaldığı tacizleri kamuoyuna açıklamasıyla büyüyen süreç, sosyal medyada "#MeToo" etiketi altında küresel bir kadın hakları ve adalet hareketine dönüşmüştü.