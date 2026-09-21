CNN, MS NOW ve Politico’dan Trump yönetimine dava: Beyaz Saray yasağı yargıya taşındı

CNN, MS NOW ve Politico, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Beyaz Saray’a erişimlerini engellemesinin ardından konuyu yargıya taşıdı.

Üç medya kuruluşu pazartesi günü yaptıkları ortak açıklamada, Washington’daki Columbia Bölgesi Federal Mahkemesi’nde dava açmak üzere hükümete bildirimde bulunduklarını duyurdu. Davayla ilgili acil duruşmaların bu hafta içinde başlayabileceği belirtildi.

Medya kuruluşları ortak açıklamalarında, gazetecilerinin akreditasyonlarının kendilerine herhangi bir süreç işletilmeden iptal edildiğini belirtti.

CNN, MS NOW ve Politico, Beyaz Saray’ın kararının haber içeriklerine yönelik itirazdan kaynaklandığını savunarak, bu durumun basın özgürlüğü ve kamuoyunun bağımsız haberciliğe erişim hakkı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Üç kuruluş, davanın amacını hükümetin hangi haberlerin yayımlanacağına karar veremeyeceği ilkesini ve Birinci Değişiklik kapsamındaki haklarını korumak olarak açıkladı.

CNN, MS NOW ve Politico muhabirleri 19 Eylül Cumartesi günü Beyaz Saray’a geldiklerinde yerleşkeye alınmadı.

CNN’den Betsy Klein, MS NOW’dan Akayla Gardner ve Politico’dan Cheyenne Haslett’in basın kartlarının devre dışı bırakıldığı veya görevliler tarafından alındığı bildirildi.

Karar, Trump’ın bir gün önce sosyal medya hesabından CNN, MS NOW ve Politico’yu Beyaz Saray’dan men ettiğini açıklamasının ardından uygulamaya konuldu.

TRUMP YASAĞI SAVUNDU

Trump, dava kararının açıklanmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında uygulamayı savundu.

Basın özgürlüğüne karşı olmadığını belirten Trump, hedefinin kendi ifadesiyle “sahte haberler” olduğunu söyledi ve söz konusu medya kuruluşlarını herhangi bir kanıt sunmadan “ulusal güvenliğe tehdit” olmakla suçladı.

Trump daha önce Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada da yasağa yol açan belirli bir olay bulunmadığını söylemişti.

Başka medya kuruluşlarının da benzer bir uygulamayla karşılaşıp karşılaşmayacağı sorulan Trump, The New York Times ve The Washington Post’u da “sahte haber” olarak nitelendirdi ancak bu kuruluşların henüz Beyaz Saray’dan çıkarılmadığını söyledi.

Associated Press ve Beyaz Saray Muhabirleri Derneği de karara tepki göstererek CNN, MS NOW ve Politico gazetecilerinin erişiminin yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği, bir medya kuruluşunun haber içeriği gerekçe gösterilerek dışlanmasının diğer kuruluşlara karşı da uygulanabilecek bir emsal oluşturabileceğini belirtti.

Associated Press de kararın ABD Anayasası’nda koruma altına alınan ifade ve basın özgürlüğü bakımından sorun yarattığını savundu.

TRUMP YÖNETİMİYLE MEDYA ARASINDAKİ GERİLİM SÜRÜYOR

Trump’ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray ile bazı büyük medya kuruluşları arasındaki ilişkiler sık sık hukuki ve idari tartışmalara konu oldu.

Trump yönetimi, bazı geleneksel medya kuruluşlarının başkana erişimini sınırlandırırken yönetimle daha uyumlu yayın yaptığı değerlendirilen yeni medya kuruluşlarına daha fazla erişim sağladı. Trump ayrıca çeşitli medya kuruluşlarına karşı davalar açtı.

Beyaz Saray geçen yıl Associated Press’in de başkanın günlük faaliyetlerini takip eden gazeteci havuzuna erişimini sınırlandırmıştı. AP bunun üzerine Trump yönetimine dava açmıştı.

GÖZLER FEDERAL MAHKEMEDE

CNN, MS NOW ve Politico’nun açacağı davada temel tartışma, Beyaz Saray’ın medya kuruluşlarının erişimini haber içeriklerine ilişkin değerlendirmeler gerekçesiyle sınırlandırıp sınırlandıramayacağı olacak.

Üç kuruluş, yasağın kaldırılmasını ve gazetecilerinin Beyaz Saray’a erişiminin yeniden sağlanmasını talep ediyor.

Davada acil duruşmaların hafta içinde yapılabileceği belirtilirken Beyaz Saray, dava duyurusuna ilişkin ilk aşamada resmi bir açıklama yapmadı.