Çocuk istismarıyla suçlanan Timothy Busfield’ın ifadesi ortaya çıktı: 'Kariyerim bitti'

"Field of Dreams", "The West Wing" ve "Thirtysomething" gibi dünyaca ünlü yapımlarla tanınan Emmy ödüllü aktör ve yönetmen Timothy Busfield’ın, hakkındaki cinsel istismar suçlamaları nedeniyle New Mexico’da çıktığı mahkemedeki ifadesi yayımlandı. USA Today gazetesinin ulaştığı savcılık belgelerine göre, şubat ayında jüriye karşı savunma yapan 69 yaşındaki oyuncu, suçlamalar nedeniyle mesleki hayatının tamamen yok olduğunu ifade etti.

"AJANSIM BENİ KOVDU, ROLÜMÜ BAŞKASINA VERDİLER"

13 yaşından küçük iki çocukla uygunsuz temas kurmakla ilgili dört ayrı suçlamayla karşı karşıya kalan Busfield, mahkemedeki iki saatlik ifadesinde yaşadığı sürece isyan etti. "Bir daha asla çalışamayacağım" diyen oyuncu, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Benim kariyerim bitti. İnsanların bunu tekrar yapacağım korkusu yüzünden bir daha asla, asla, asla çalışamayacağım. İddialar doğru olmasa bile kariyerim bitti. Televizyon programlarını kaybettim, bir filmde yerime başka bir oyuncu koydular. Ajansım beni kovdu. Artık yeter!"

Busfield, davanın kendi hayatının yanı sıra ailesini de doğrudan etkilediğini belirterek, tek isteğinin eşi oyuncu Melissa Gilbert’ın kariyerinin bu hukuki süreç nedeniyle zarar görmemesi olduğunu dile getirdi. 12 kişilik büyük jüriye seslenen aktör, "Çocuklarım, torunlarım, hayatımdaki herkes, para ve intikam için yapılan bu asılsız iddialar yüzünden mahvoldu. Karımı ve işini de mahvetmeyeceğim" dedi.

"EBEVEYNLERİN İNTİKAMI" İDDİASI

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Busfield, iddiaların odağındaki iki çocuğun, 2022-2025 yılları arasında yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği "The Cleaning Lady" adlı dizide çalışan çocuk oyuncular olduğunu belirtti.

Çocuklarla hiçbir şekilde uygunsuz bir ilişki kurmadığını savunan ünlü aktör, çocukları dizinin dördüncü sezonunda kadrodan çıkardığı için ailelerin kin beslediğini iddia etti. Busfield, ebeveynlerin kendisinden intikam almak amacıyla çocukları bu şekilde ifade vermeye yönlendirdiğini öne sürdü.

DURUŞMA MAYIS 2027'DE BAŞLAYACAK

Geçtiğimiz ocak ayında yetkililere teslim olduktan sonra tutuklanan ancak ardından mahkeme kararıyla tahliye edilen Timothy Busfield, yargılama sürecine tutuksuz olarak devam ediyor. Sinema ve televizyon dünyasında derin yankı uyandıran davanın ilk duruşmasının Mayıs 2027'de yapılması planlanıyor.