Çocukluk arkadaşlarının kardeş olduğu DNA testiyle ortaya çıktı

Hindistan'ın Mumbai kentinde 1980'lerin başında dünyaya gelen ve doğumlarından kısa süre sonra farklı yetimhanelerden Hollandalı aileler tarafından evlat edinilen Meena Geltink ile Minal Tijssen'in yaşamı, yıllar sonra yapılan bir DNA testiyle beklenmedik biçimde kesişti.

Bugün 40'lı yaşlarında olan iki kadın, biyolojik anne ve babalarının aynı olduğunu öğrendi.

İkilinin hikâyesindeki en dikkat çekici nokta ise birbirleriyle ilk kez yaklaşık 30 yıl önce tanışmış olmalarıydı.

Meena ve Minal, gençlik yıllarında ailelerinin kullandığı evlat edinme kuruluşunun düzenlediği bir etkinlikte karşılaştı.

Arkadaşları, iki genç kızın birbirlerine ne kadar benzediğini fark etti.

Meena o günü anlatırken, Minal'in yüz hatlarının ve gülüşünün kendisine çok benzediğini hemen fark ettiğini söyledi.

İki genç ertesi gün telefon numaralarını ve adreslerini birbirleriyle paylaşarak iletişimde kalmaya karar verdi.

Aralarında biyolojik bir bağ olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamasına rağmen kısa sürede yakın arkadaş oldular.

Birbirlerine gönderdikleri mektuplarda ise sık sık “kardeşim” diye hitap ettiler.

YILLARCA MEKTUPLAŞTILAR

Meena ve Minal, okul hayatlarından arkadaşlıklarına, ilişkilerinden müzik zevklerine kadar birçok konuyu birbirleriyle paylaştı.

İkisi de aynı müzik grubunu seviyor, benzer ilgi alanlarına sahip olduklarını fark ediyordu.

Ancak yaklaşık 15 yıl önce iletişimleri koptu. Minal Fransa'ya taşınırken Meena da ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

İki kadının yolları yıllarca yeniden kesişmedi.

DNA TESTİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Meena, 2017 yılında Hindistan'dan evlat edinilen kişilerin katıldığı bir toplantıda DNA testleri hakkında bilgi aldı ve kendi genetik verilerini sisteme yükledi.

Ancak yıllarca yakın bir eşleşme bulamadı.

2026 yılının başlarında telefonunda yer açmak için uygulamayı silen Meena'nın hayatını değiştiren mesaj ise 20 Mayıs'ta geldi.

Minal, Facebook üzerinden Meena'ya ulaşarak “Beni hatırlıyor musun?” diye sordu.

Minal, nisan ayında Hollanda'da ailesini ziyaret ettiği sırada DNA testi yaptırmış ve sonuç ekranının görüntüsünü Meena'ya göndermişti.

Meena uygulamayı yeniden yüklediğinde sonuç karşısında şaşkına döndü.

DNA testi, iki kadının tam kardeş olduğunu gösteriyordu.

Meena, sonucu gördüğü an yaşadıklarını, “Minal, uzun zamandır beklediğim kayıp yapboz parçam gibiydi” sözleriyle anlattı.

Yıllar önce birbirlerine “kardeşim” diye hitap ettiklerini hatırlatan Meena, DNA sonucunun yıllardır hissettikleri bağın biyolojik olarak da gerçek olduğunu doğruladığını söyledi.

Minal ise DNA testi sonucunu ilk gördüğünde eşleşen kişinin 30 yıl önce tanıştığı Meena olduğunu fark etmediğini belirtti.

Sosyal medya hesabındaki fotoğrafları görünce gerçeği anladığını söyleyen Minal, “Kardeş olduğumuzu bilmeden önce arkadaştık. Aslında bütün bu süre boyunca kardeştik” dedi.

30 YIL SONRA YENİDEN BULUŞTULAR

İki kadın, kardeş olduklarını öğrendikten sonraki ilk yüz yüze buluşmalarını ağustos ayında gerçekleştirdi.

Reuters'ın aktardığına göre buluşmaya gözyaşları, sarılmalar ve kahkahalar eşlik etti.

Meena, yıllardır içlerinde eksik olduğunu hissettikleri bir parçanın tamamlandığını belirterek buluşmayı “eve dönmek” gibi tanımladı.

Bugün Meena üç çocuk annesi olarak Hollanda'da yaşarken Minal, partneri ve iki oğluyla Fransa'da yaşamını sürdürüyor.

Kardeş olduklarını öğrendikten sonra neredeyse iki günde bir konuştuklarını belirten Meena, ailelerinin ve çocuklarının da birbirleriyle tanıştığını söyledi.

Meena daha önce, 19 yaşındayken ailesiyle birlikte Mumbai'deki yetimhaneyi ziyaret ederek biyolojik ailesine ilişkin bilgi edinmeye çalışmıştı.

Ancak kurum yetkilileri biyolojik anne ve babasına ilişkin herhangi bir bilgi vermemişti.

Şimdi iki kardeşin ortak bir hayali bulunuyor. Meena, Minal ile birlikte Hindistan'a dönmek ve hikâyelerinin başladığı Mumbai sokaklarında birlikte yürümek istediklerini söyledi.

Geçmişte zor zamanlarda birbirlerinin yanında olamamış olmaktan üzüntü duyduğunu belirten Meena, bundan sonraki hayatlarında kaybettikleri zamanı telafi etmek istediklerini ifade etti.