Çöpe attığı 55 milyon TL'lik bileti, onlarca ton atığın arasında buldu!

İtalya’da bir kadın, 1 milyon avro (yaklaşık 55 milyon TL) ikramiye kazanan piyango biletini yanlışlıkla çöpe attı. Talihlinin imdadına yetişen temizlik görevlileri, iki gün boyunca çöpleri tek tek aradı ve bileti mucizevi şekilde sağlam halde buldu.

Olay, İtalya’nın güneyindeki Bitonto kentinde yaşandı. İsminin açıklanmasını istemeyen kadın, her zaman oynadığı 2, 4, 8, 10 ve 51 numaralarının bulunduğu piyango biletini kontrol ettirmek için bir bayiye gitti.

Bilet kontrol edildiğinde sistemde 'ödenemez' uyarısı çıktı. BBC’nin aktardığına göre bu uyarı, biletin geçersiz olduğu anlamına gelmiyordu. Aksine, kazanılan ikramiyenin bayi tarafından ödenemeyecek kadar yüksek olduğunu gösteriyordu.

Ancak kadın uyarıyı yanlış anlayarak biletin kazanmadığını düşündü ve 1 milyon avroluk bileti çöpe attı.

GERÇEĞİ AİLESİNDEN ÖĞRENDİ

Talihli kadın, daha sonra bir aile üyesinin kendisine sürekli oynadığı 2, 4, 8, 10 ve 51 numaralarının çekilişte çıktığını söylemesi üzerine büyük ikramiyeyi kazandığını fark etti.

Hemen bileti attığı bayiye dönen kadın, bu kez kötü bir haberle karşılaştı. İş yerindeki çöp kutuları çoktan boşaltılmıştı.

Çöplerin, bölgede atık toplama hizmeti veren Kuzey Bari Çevre Hizmetleri (SANB) şirketi tarafından alındığı belirlendi.

1 milyon avroluk biletinin çöplerin arasında olduğunu anlayan kadın, SANB ile iletişime geçerek durumu anlattı ve biletin bulunması için yardım istedi.

KAMYONUN ROTASI BELİRLENDİ

SANB Başkanı Roberto Nicola Toscano, ekiplerin önce biletin çöpe atıldığı noktadan itibaren izlediği yolu belirlemeye çalıştığını söyledi.

Toscano, İtalyan haber ajansı ANSA’ya yaptığı açıklamada, “Biletin izlediği yolu yeniden oluşturduk ancak bir çöp kamyonu tarafından çoktan alınmış olduğu için bulabileceğimize dair pek umudumuz yoktu. Neyse ki günlerden pazardı. Aksi halde yük çoktan çöp sahasına gitmiş olacaktı” dedi.

Ekipler, bayinin çöplerini hangi aracın topladığını tespit etmeyi başardı. Bunun üzerine kamyon, yükünün ayrıntılı şekilde incelenebileceği bir tesise götürüldü.

Temizlik görevlilerinin önünde oldukça zor bir görev vardı: Dağlar kadar çöpün içerisinde küçücük bir kağıt parçasını bulmak.

İKİ GÜN BOYUNCA ARADILAR

Arama çalışmaları tam iki gün sürdü. Ekipler sonunda piyango biletinin bulunduğu poşete ulaştı.

Toscano, biletin bulunduğu anı, “Deliklerle dolu bir poşetin içindeydi. Yanında hasar görmüş başka biletler de vardı. Bu, sağlam kalan birkaç biletten biriydi” sözleriyle anlattı.

Bileti bulan görevlinin, büyük ikramiyeyi kendisi kazanmış gibi sevinç çığlıkları attığı belirtildi.

Talihli kadına haber verildiğinde ise gözyaşlarını tutamadı.

Toscano, “Duygulanıp ağladı. Ona sarılmak isterdim ama telefonda konuşuyorduk. Bu hikâye gerçekten mucizeden farksız” ifadelerini kullandı.

MASRAFLARI KARŞILAYACAK

1 milyon avroluk bileti yeniden bulan kadın, ikramiyesini alabilecek ancak iki gün süren kurtarma operasyonunun masraflarını karşılamak zorunda kalacak.

Arama çalışmalarına başlanmadan önce kadınla bir sözleşme imzalandığı ve bilet bulunsun ya da bulunmasın operasyonun maliyetini karşılamayı kabul ettiği belirtildi.

Böylece talihli kadının ikinci kumarı da sonuç verdi: Çöpe attığı 1 milyon avroluk piyango bileti, iki günlük aramanın ardından sağlam şekilde kendisine geri döndü.