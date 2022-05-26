Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusu dâhil bölgesel konular ele alındı” denildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusu dâhil bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda adil bir barışa ulaşılmasını arzu ettiklerini, bu doğrultuda iki ülkeyi diyalog ve diplomasi yolunda teşvik etmeyi sürdürdüklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarının NATO çatısı altındaki müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını da ifade etti.”
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