Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lviv’de Zelenski ile bir araya geldi

18 Ağustos 2022 Perşembe, 16:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin davetine icabetle ülkenin batısındaki Lviv kentine geldi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, tarihi Potocki Sarayı’nda Zelenski ile görüşme gerçekleştirdi.

ZİYARETİN ANA GÜNDEM MADDELERİ

Erdoğan, Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılımıyla Lviv’de üçlü bir görüşme de gerçekleştirilecek.

Üçlü görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin arttırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

Masaya yatırılacak konulardan biri de Rusya’nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali’nde yaşananlar olacak. Rus kuvvetlerinin ele geçirdiği santrale son günlerde füze saldırıları atarken, iki taraf söz konusu saldırılar için birbirlerini suçluyor.

Erdoğan, Zelenski ve Guterres’in üçlü görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

ERDOĞAN-ZELENSKİ SON OLARAK 3 ŞUBAT'TA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile en son 3 Şubat’ta Kiev’de yüz yüze görüşme gerçekleştirirken, iki lider arasında savaşın başından bu yana birçok kez telefon görüşmesi yapılmıştı.