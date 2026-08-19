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Cumhurbaşkanı onayladı: Portekiz’de burka yasağı yürürlüğe giriyor

Cumhurbaşkanı onayladı: Portekiz’de burka yasağı yürürlüğe giriyor

19.08.2026 14:51:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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Cumhurbaşkanı onayladı: Portekiz’de burka yasağı yürürlüğe giriyor

Portekiz Cumhurbaşkanı Antonio Jose Seguro, kamusal alanlarda yüzün tamamen örtülmesini yasaklayan düzenlemeyi onayladı. Özellikle burka ve nikap kullanan kadınları etkileyecek yasaya uymayanlara 150 Euro’dan 3 bin Euro’ya kadar para cezası uygulanacak.
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Portekiz Cumhurbaşkanı Antonio Jose Seguro, kamusal alanlarda yüzün tamamen örtülmesini yasaklayan düzenlemeyi onayladı.

Aşırı sağın girişimiyle parlamentoya gelen yasa, özellikle burka ve peçe kullanan kadınları etkileyecek.

Seguro, yaptığı açıklamada yüzün “insanların kimliği ve iletişiminin temel bir unsuru” olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak düzenlemenin “yüksek toplumsal ve kültürel hassasiyet” taşıyan bir konu olduğunu da kabul etti.

Portekiz basınında “burka yasası” olarak adlandırılan düzenleme, geçen temmuz ayında parlamentoda kabul edilmişti.

Yasaya, iktidardaki sağ koalisyon ile aşırı sağ partiler destek verirken, sol partiler karşı çıkmıştı.

YÜZÜ GİZLEYEN KIYAFETLER YASAKLANACAK

Düzenlemeye göre, kamusal alanlarda bir kişinin yüzünü gizleyen veya kimliğinin tespit edilmesini engelleyen kıyafetlerin kullanılması yasaklanacak.

Yasa ayrıca, bir kişiyi cinsiyet, din, yaş veya köken gibi gerekçelerle yüzünü kapatmaya zorlamayı da yasaklıyor.

Yasağı ihlal edenlere 150 Euro ile 3 bin Euro arasında para cezası uygulanabilecek.

Düzenlemede bazı istisnalara da yer verildi. Sağlık, mesleki faaliyetler, sanatsal etkinlikler ve iklim koşulları nedeniyle yüzün kapatılmasına izin verilecek.

İbadethaneler, diplomatik temsilcilikler ve uçaklar da yasağın dışında tutulacak.

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