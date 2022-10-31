Dünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı
İsviçre'de, bulunduğu seferi tamamlayan dünyanın en uzun yolcu treni rekoru kırıldı.
Rekor kıran tren 1,9 kilometre uzunluğunda ve 100 vagondan oluşuyor.
Tren 25 kilometrelik bir yolculuğu, Alp Dağları'nın eteklerinde kıvrılarak tamamladı.
Yol boyunca çok sayıda izleyici, rekortmen trenin geçişine tanık olmak için rota üzerinde kamp yaptı.
Rekor denemesi, İsviçre'de demir yollarının 175. yılı şerefine yapılmıştı.
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