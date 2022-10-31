D﻿ünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

İ﻿sviçre'de, bulunduğu seferi tamamlayan dünyanın en uzun yolcu treni rekoru kırıldı.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
31 Ekim 2022 Pazartesi, 15:31
D﻿ünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı
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Rekor kıran tren 1,9 kilometre uzunluğunda ve 100 vagondan oluşuyor.

Tren 25 kilometrelik bir yolculuğu, Alp Dağları'nın eteklerinde kıvrılarak tamamladı.

Yol boyunca çok sayıda izleyici, rekortmen trenin geçişine tanık olmak için rota üzerinde kamp yaptı.

Rekor denemesi, İsviçre'de demir yollarının 175. yılı şerefine yapılmıştı.

yolcu treni

KAYNAK,GETTY IMAGES


BBC Türkçe
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