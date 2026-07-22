Daniel Ortega kimdir? Nikaragua Başkanı Daniel Ortega kaç yaşında, nereli? Daniel Ortega'nın hayatı ve siyasi kariyeri

Başkent Managua'da Sandinista Devrimi'nin 47. yıl dönümü kutlamaları kapsamında binlerce destekçisine seslenen Ortega, ABD müdahalesini ve ülkenin egemenliğini gerekçe göstererek seçimlerin bir daha yapılmayacağını duyurdu. Peki, Daniel Ortega kimdir? Daniel Ortega kaç yaşında, nereli?

DANIEL ORTEGA KİMDİR?

Daniel Ortega Saavedra, 11 Kasım 1945 yılında Chontales, Nikaragua'da dünyaya geldi. Augusto César Sandino'nun önderliğindeki köylü ordusunda savaşmış bir askerin oğluydu. Managua'daki Orta Amerika Üniversitesine devam ettikten sonra 1963'te yer altına geçti ve FSLN'ye katıldı.

DANIEL ORTEGA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Ortega, 1967'de iktidardaki Somoza ailesine karşı FSLN'nin kent direniş hareketinin başına getirildi. 1967'de katıldığı bir banka soygunu nedeniyle tutuklanan Ortega, yedi yıl tutuklu kaldı. 1974 sonunda öbür tutuklu Sandinistalarla birlikte, Somoza yanlısı rehineler karşılığında serbest bırakıldı. Küba'ya sürülen gerillalarla birlikte bu ülkede aylarca gerilla eğitimi gördü.

Ortega, gizlice Nikaragua'ya döndükten sonra FSLN içindeki çeşitli hizipleri uzlaştırılmasında, ayrıca iş ve siyaset çevreleriyle ittifaklar kurulmasında önemli rol oynadı. FSLN'nin sürdürdüğü gerilla hareketi giderek bir iç savaşa dönüştü ve 1979'da Sandinistaların zaferiyle sonuçlandı. FSLN yönetimindeki beş kişilik kurulun üyesi olan Ortega, 1981'de bu kurulun koordinatörlüğüne getirildi. Ortega yönetiminde Sandinista hükûmeti bir dizi devletleştirmeye girişerek sosyalist ülkelerle yakın ilişkiler kurdu. Bu arada ABD'nin desteklediği sağcı Contra gerillalarının direnişiyle karşılaştı. 1984'te yapılan seçimlerde % 63 oyla Devlet Başkanlığına seçildi. 1988 ve 1989 yıllarında diğer Orta Amerika devlet başkanlarının arabuluculuğuyla Contra'larla uzlaşmayı kabul etti.

25 Şubat 1990'daki başkanlık seçimini, 14 partinin oluşturduğu Ulusal Muhalefet Birliğinin (UNO) adayı Violeta Barrios de Chamorro karşısında kaybetti. 1996 ve 2001 yıllarında girdiği başkanlık yarışlarını da kaybetti. Muhalefette kaldığı yıllarda devrimci çizgiden uzaklaşarak sosyal demokrasiye yakınlaştı. Kasım 2006 yapılan başkanlık seçimlerini %38 oy alarak kazandı ve 16 yıl sonra tekrar devlet başkanlığına seçildi.