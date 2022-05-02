Danimarka Adalet Bakanı, Biracılar Derneği Başkanı olmak için istifa etti!
Danimarka Adalet Bakanı, Biracılar Derneği Başkanlığı için görevini bıraktı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Adalet Bakanı Nick Haekkerup'ın Danimarka Biracılar Derneği Başkanlığı için görevinden istifa etmesi üzerine kabinede değişikliğe gitti.
Frederiksen, boşalan Adalet Bakanlığı koltuğuna Göçmenlik ve Entegrasyon Bakanı Mattias Tesfaye'yi getirdi.
Yeni kabinede, İçişleri ve İskan Bakanı Kaare Dybvad Bek de Göçmenlik ve Entegrasyon Bakanı olarak görevlendirildi.
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