Danimarka Prensesi Isabella askerlik görevine başladı

Danimarka Prensesi Isabella, ülkenin genişletilen zorunlu askerlik uygulaması kapsamında Slagelse kentindeki askeri kışlaya teslim oldu.

Kral Frederik ile Kraliçe Mary’nin en büyük kızı olan 19 yaşındaki Isabella, pazartesi günü askerlik hizmetine başlayan yaklaşık 1600 kişi arasında yer aldı.

Prenses Isabella’nın beş aylık temel askeri eğitimin ardından altı ay boyunca operasyonel görevlerde bulunacağı belirtildi.

MAAŞ VE ÖDENEK ALMAYACAK

Danimarka Kraliyet Ailesi tarafından yerel basına yapılan açıklamada, Isabella’nın askerlik hizmeti sırasında askerlere verilen maaş ve ödeneklerden yararlanmayacağı bildirildi.

Prensesin 11 aylık hizmet süresince masraflarının ailesi tarafından karşılanacağı aktarıldı.

ASKERLİK SÜRESİ 11 AYA ÇIKARILDI

Danimarka hükümeti, 2024 yılında açıkladığı düzenlemeyle kadınları da zorunlu askerlik sistemine dahil etmiş, standart askerlik süresini dört aydan 11 aya çıkarmıştı.

Ülkede yıllık asker sayısının da 2033 yılına kadar 5 binden 7 bin 500’e yükseltilmesi planlandı.

Düzenlemenin, Ukrayna’daki savaş ile Kuzey Kutbu bölgesinde artan güvenlik endişeleri nedeniyle hızlandırılan savunma yatırımlarının bir parçası olduğu belirtildi.

ASKERLER GRÖNLAND’A GÖNDERİLECEK

Yeni askerlik dönemi kapsamında, bu ay ilk kez zorunlu askerlerin Grönland’da görevlendirileceği açıklandı.

Yüzden fazla askerden oluşan bir birliğin, profesyonel askerlerin yerine bir ay boyunca operasyonel görev yürüteceği kaydedildi.

Grönland’a yapılacak konuşlandırmanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik gerekçesiyle Danimarka’ya bağlı özerk bölgeyi ülkesine katma yönündeki açıklamaları nedeniyle siyasi önem taşıdığı değerlendirildi.

Danimarka ve Grönland yönetimleri, ABD’nin bölgeye ilişkin taleplerini reddetmişti.

DRON BİRLİĞİ DE KURULACAK

Danimarka Silahlı Kuvvetleri, yeni askerlik sistemi kapsamında farklı eğitim programlarını da uygulamaya hazırlanıyor.

Özel Harekât Komutanlığı bünyesinde bir dron takımı kurulacağı, askerlerin temel eğitimin ardından çeşitli operasyonel alanlarda görevlendirileceği bildirildi.

Danimarka’da zorunlu askerlik sistemi, sağlık koşullarını karşılayan ve 18 yaşına giren gençler arasında yapılan kura yöntemiyle uygulanıyor. Ancak kontenjanların büyük bölümü gönüllüler tarafından dolduruluyor.

İsveç, Finlandiya ve Norveç’in yanı sıra Estonya, Letonya ve Litvanya’da da zorunlu askerlik uygulaması bulunuyor.