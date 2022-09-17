Danimarka'da İstihbarat Başkanı Findsen, 'gizli bilgileri sızdırma' suçundan yargılanacak
Danimarka’da Askeri Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (FE) Başkanı Lars Findsen, aralarında 2 gazetecinin de bulunduğu 6 kişiye çok gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle yargılanacak.
Savcılıktan yapılan açıklamada, Findsen'in "devlet sırlarını veya gizli bilgileri ifşa etmek"le suçlandığı bildirildi.
Açıklamada, 6 kişiye çok gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle Findsen hakkında 4 yıla kadar hapis cezası talep edileceği aktarıldı.
Savcı Jakob Berger Nielsen yaptığı açıklamada, "İstihbarat servisinin Danimarka'nın güvenliğini koruma çalışmaları için gerekli olan sırlarının veya diğer gizli bilgilerin dışarıdakilere aktarılması elbette ciddi bir konu" ifadelerini kullandı.
Duruşma tarihiyle ilgili açıklama yapılmadı.
2015 yılından askıya alındığı 2020 yılına kadar FE Başkanlığını yürüten Findsen, Aralık 2021’de tutuklanmış ve 17 Şubat'ta tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.
Danimarka devlet televizyonu, Findsen tarafından sızdırılan bilginin, 2021'de 3 ayrı habere konu olduğunu duyurmuştu.
Basına sızdırılan bilgi ışığında yayımlanan haberlerin, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının, ABD ile Danimarka arasındaki kablo anlaşması aracılığıyla başta eski Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı izlemesi, Suriye'deki esir kampında DEAŞ tarafından kaçırılan Danimarka vatandaşı çocuklar ile Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi için Suriye'de ajan olarak çalışan Suriye vatandaşının İspanya'da DEAŞ militanı olarak tutuklanması olduğu belirtilmişti.
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