Define avında trajik son: 3 kişi hayatını kaybetti

Tunus'un Kayrevan vilayetine bağlı Şerarda bölgesinde define aramak için yer altına inen üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Al Arabiya'nın yerel basından aktardığına göre, pazar gecesinden bu yana gençlerden haber alamayan ailelerin ihbarı üzerine pazartesi akşamı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sırasında kayıp gençlerden birine ait motosiklet bulundu. Motosikletin bulunduğu bölgeyi inceleyen ekipler, yaklaşık 8 metre derinliğinde ve dar yer altı tünellerine açılan bir çukur tespit etti.

Sivil savunma ekiplerinin sabah saatlerine kadar süren çalışmaları sonucunda üç gencin cansız bedenleri tünellerden çıkarıldı.

ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Üç kişinin ölümüne toprak çökmesinin mi yoksa kazı sırasında kullanılan cihazlardan sızan gazların yol açtığı boğulmanın mı neden olduğu henüz belirlenemedi.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, çok sayıda bölge sakininin çukurun çevresinde toplandığı, kurtarma ve cenazelerin çıkarılması çalışmalarının sabah saatlerine kadar devam ettiği görüldü.

Tunus'ta yasalarla yasaklanmasına rağmen, özellikle arkeolojik alanlarda gömülü olduğu iddia edilen hazineleri bulmak amacıyla kaçak kazıların yaygın olduğu belirtiliyor. Kayrevan'ın yanı sıra ülkenin çeşitli kırsal bölgelerinde de benzer define arama faaliyetlerine rastlanıyor.