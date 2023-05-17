Dendias, Türkiye'yi hedef almıştı: Rus basını iddiaları yalanladı

Yayınlanma: 17.05.2023 - 13:35

Güncelleme: 17.05.2023 - 13:35

Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıklardan biri olan karasuları meselesine ilişkin Yunanistan'dan yeni bir açıklama geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin, "BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) uyarınca Ege Denizi'nde karasularını 6 milden 12 mile çıkarmaya hakkı olduğunu" savundu.

"12 MİL KURALI, BMDHS'DE ALTIN HARFLERLE YAZILI"

Dendias, karasuları meselesinin "müzakere masasında tartışılmasına gerek olmadığını, zira bunun BMDHS'de altın harflerle yazılı" olduğunu söyledi.

Dendias, "Kesin olmak istediğim için söylüyorum, BMDHS'de '12 mile kadar' diyor. Her devlet karasularını 12 mile kadar genişletebilir. Unutmayalım ki, Türkiye bunu Karadeniz'de, Yunanistan da İyonya Denizi'nde yaptı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ DENİZDEN BLOKE ETMEK İSTEDİĞİMİZE İNANAN VARMI?"

Rusya'nın, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmasına "karşı olduğu" iddiasının da doğru olmadığını söyleyen Dendias, "Her zaman Rusya'nın Türkiye'nin arkasında olduğu, Türkiye'nin 'Rusya'nın 12 mile kadar ilerlememizi istemediğini çünkü Akdeniz'e geçişi donanmasına kapattığını' haykırdığı efsanesi vardı. Sergey Lavrov buraya geldi ve bunu yalanladı" dedi.

Dendias, Lavrov'un Ekim 2020'de Atina'ya yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, "Toplantı tutanaklarımız Rusya'nın, Yunanistan'ın karasularının 12 mile çıkarılmasına itirazı olmadığını söylüyor. Bu nedenle ve haklı olarak Sergey Lavrov o zaman bir pozisyon aldı, çünkü aslında bu bir Rus meselesi değil. Şimdi Türkiye kendisini denizden bloke edeceğimizden korkuyor ama Yunanistan'ın Türkiye'yi denizden bloke etmek istediğine gerçekten inanan var mı?" diye konuştu.

"HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEK İSTEMİYORUZ"

"Yunanistan'ın, dünyadaki en büyük ticari filoya sahip olduğunu ve sadece ticaret yapmak istediklerini" aktaran Dendias, "Biz denizleri kapatmak istemiyoruz, yolları açmak istiyoruz. Türkiye'yi denizden dışlamak istiyor muyuz? Hayır istemiyoruz, ancak haklarımızdan da vazgeçmek istemiyoruz" dedi.

RUS BASINI DENDİAS'IN SÖZLERİNİ YALANLADI

Rus basını RIA, Lavrov'un karasuları meselesine ilişkin açıklamalarının "çarpıtıldığını" belirterek, Dendias'a tepki gösterdi.

RIA'nın haberinde, "Aslında Lavrov, genişlemenin (karasuları) başkalarının haklarını etkilememesi gerektiğini söyledi. İki bakanın 26 Ekim 2020'de Atina'da düzenledikleri ortak basın toplantısının metnine göre Lavrov, Rusya'nın burada BMDHS'de belirtilenler dışında bir pozisyon alamayacağını söyledi" denildi.

Haberde ayrıca, "Lavrov'dan alıntı yapan Atina, Lavrov'un 'temel sağduyu ve coğrafi özelliklerden' bahsetmesini defalarca atlıyor, görmyor" yazıldı.