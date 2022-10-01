Deniz Berktay ile Kuzeyden notlar: 'Kapkara bir tablo'

01 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Gerçek hayattan uyarlanan filmde, II. Dünya Savaşı sırasında Auschwitz Toplama Kampı’nda Selanik Yahudisi olan bir boksörün dramı anlatılır. Kamptaki Nazi SS subayları, eğlence için onun gibi boksörleri dövüştürür. Boksör, maç için ringe çıkarken Alman hakeme sorar, “Maç, kaç raund olacak?” diye. Hakemin yanıtı şu olur: “Round, yok. İkinizden biri düşüp kalkamayıncaya kadar maç devam edecek”.

MASADA İŞLER DEĞİŞTİ

Savaş da bu yönde gelişiyor: Savaşın ilk aylarında müzakere imkânı varken mart ve nisan aylarında ABD ve İngiltere, Ukrayna’yı müzakereden vazgeçirmek için ellerinden geleni yaptılar ve bu çabalarını gizleme gereği duymadılar. Çünkü bu savaşı, Rusya’yı yıpratma aracı olarak görüyorlar. Şimdiyse Rusya, Ukrayna’da ele geçirdiği dört ili kendi topraklarına kattığını açıklayarak müzakere masasını deviriyor.

Rus lider Vladimir Putin’in bu bölgeleri Rusya’ya kabul ettiğini açıklamasının ardından, pazartesi günü Rusya Parlalentosu’nun alt kanadı Duma, salı günü de parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi, söz konusu kararı onaylacak ve Moskova’nın ilhakı anayasaya işlenmiş olacak.

PUTİN ÇIKMAZA SOKTU

Rusya, Ukrayna’da ele geçirdiği bölgelerin bir bölümünü daha önceden Kiev ile müzakerelerde kendi şartlarını kabul ettirebilmek için koz olarak elinde bulunduruyordu. Şimdi ise buraları kendi toprağı saydığı için buraları müzakere etmesi söz konusu değil. Üstelik buraları kendi toprağı sayarak Putin meseleyi kendisi ve Moskova açısından geri dönülmez hale getirdi. Zira kendisi veya kendisinden sonra başa geçecek bir lider bu topraklardan çekilecek olursa Rusya’da “vatan toprağını veren kişi” durumuna düşecek.

Süreç, bir açıdan 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesine benzese de Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin önceki gün söylediği şekilde şartlar, o dönemden çok farklı. O dönemde, Ukrayna ordusunun ismi var, cismi yoktu. Fakat şimdi, ABD tarafından eğitilmiş olan kalabalık ve savaş gücü yüksek bir Ukrayna ordusu var. 2014’te ABD’de Obama yönetimi, Rusya’yla karşılaşmayı göze alamamıştı. Şimdiyse ABD ve İngiltere, bu savaşın doğrudan tarafı durumunda. Ukrayna’nın savaşa devam etmesini özellikle onlar istiyor. Ukrayna’yı, Rusya’yla savaşın alanı haline getiriyorlar. Savaşı, Rusya’yı yıpratmak için fırsat olarak görüyorlar. 2014’te Rusya Kırım’ı ele geçirdikten sonra Batılılar, hafif yaptırımlardan öteye gidememişti ve Ukrayna, bu durumu kabullenmek zorunda kalmıştı. Şimdiyse, Ukrayna yönetimi, işgal altındaki toprakları geri alma operasyonunu sürdürürken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Kiev’in buraları geri almak için Batı’dan aldığı silahları kullanabileceğini söyleyerek savaşın devamına yeşil ışık yaktı.

Ukrayna basınında son zamanlarda sürekli Rusya’nın yakın dönemde dağılacağına ilişkin değerlendirmeler yapıyor. Şu anda iki taraf da karşısındaki dağılıp gidinceye kadar savaşa devam etme niyetinde.

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