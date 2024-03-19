Deniz Berktay ile Kuzeyden notlar: Putin kazandı, peki şimdi ne olacak?

Yayınlanma: 19.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2024 - 04:00

Seçimlerin Rusya lideri Vladimir Putin’in devlet başkanlığının beşinci defa tescil edilmesi demek olduğunu herkes tahmin ediyordu. Nitekim bu zamana kadarki rekor düzeyde katılımın (yüzde 77.44 olduğu seçimlerde Putin’in yine rekor bir oranda (yüzde 87) kazandığı açıklandı. Putin’in kazanmasının neredeyse kesin olmasının tek nedeni otoriter bir yönetim kurmuş olması değil; Liberal Demokrat Parti ve Rusya Komünist Partisi adaylarının iktidarı hedeflemekten ziyade, muhalefetçilik oynamaları, kendilerine verilen muhalefet rolünü oynamaları da değil (siyaseti iyi takip edene bunlar tanıdık gelecektir). Putin’in galibiyetinin kesinleşmiş olmasının en önemli bir nedeni, Putin’in savaş şartlarında istikrarı temsil eden kişi olması. Bir diğeri de toplumun büyük çoğunluğunun, Ukrayna’ya saldırıyı desteklemesi. Ukrayna, daha önceden sürekli olarak yazdığımız üzere Ruslar açısından milli, dini ve jeopolitik öneme sahip olan bir yer. Rusya’nın Ukrayna üzerinde egemen olmak istemesini Putin’in “delilikleri” ile izah etmek mümkün değil.

‘BAŞARISIZLIK’ TEHDİT EDER

Yine daha önceden yazdığımız üzere Rusya’da Putin’i tehdit edebilecek olan muhalefet, “Biz Ruslar, neden savaşa girdik” diyenlerin muhalefeti değil, Putin’in Ukrayna’da tökezlemesi halinde “Putin, bu işi yüzüne gözüne bulaştırdı” diyecek olan radikal milliyetçilerin muhalefeti olur. Nasıl ki 2014’te, Rusya’nın Kırım’ı ele geçirmesi sonrasında Batı’nın Moskova’ya uygulamaya başladığı yaptırımlar Putin’e desteğin büyümesine neden olduysa aynı şekilde bu savaş da Rus lidere kamuoyu desteğini yeniden artırdı.

Bu noktada, Batı medyasının sürekli gündeme getirdiği liberal eğilimli Rus siyasetçilerinin Rusya’da ciddi bir tabanının olmadığını hatırlamakta fayda var. Geçenlerde şüpheli bir şekilde yaşama veda eden Aleksey Navalni’nin de kitle tabanı, Moskova ve St. Petersburg gibi bazı büyük şehirlerdeki liberal çevrelerle sınırlıydı. Şimdilerde Navalni’nin karısı Yuliy Navalnaya, Batı ülkelerinde, “eşinin misyonunu devam ettirerek” Rus muhalefetinin başına geçtiğini iddia ediyor. Beyaz Saray’da kabul edilen Navalnaya’nın, Biden’ın boynuna sarılırkenki fotoğrafları yayımlandı. Ancak Rusya’nın altı üstüne gelmedikçe Ruslar, Biden’ın boynuna sarılan bir kişiyi kendi liderleri olarak kabul etmez.

CILIZ TEPKİLER CESARETLENDİRDİ

Seçimlerin en önemli bir özelliği, Rusya’nın Ukrayna’da ilhak ettiği dört ilde ilk kez Rusya seçimleri için oy kullanılması oldu. Çatışmaların hâlâ devam ettiği ve işgal güçlerinin sıkı kontrol altında tuttuğu bir süreçte bu illerde yapılan seçimlerin gerçek halk iradesini ne kadar yansıttığı tartışma götürür. Ne var ki Batılı ülkelerin buralarda oy kullanılmasına verdiği cılız tepkiler, Rusya’yı bu savaşta daha da cesaretlendirdi.

Putin, bu seçimler yapılıncaya kadar savaşı daha düşük yoğunlukta tutuyor, yeni seferberlikten kaçınıyordu. Seçimlerin ardından Rusya’nın yeni bir kısmi seferberlik yapabileceği ve birkaç aya kadar yeni bir genel taarruza girilebileceği konuşuluyor. Dolayısıyla bölgeyi yine son derece sıcak bir yaz bekliyor.