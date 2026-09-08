Deniz tabanında geriye yürüyen balık keşfedildi

Derin denizlerde yaşayan ve göğüs yüzgeçlerindeki özel yapıları “bacak” gibi kullanabilen bir balık türünün sıra dışı hareketleri bilim insanlarını şaşırttı.

Bilimsel adı Scalicus engyceros olan ve yaklaşık 25 santimetreye kadar büyüyebilen balığın, deniz tabanında ileri yürümesinin yanı sıra yana ve geriye doğru da hareket edebildiği belirlendi.

Araştırmacılar, özellikle geriye doğru yürüme davranışının balıklarda daha önce bu şekilde gözlemlenmediğini belirtti.

Araştırma kapsamında Güney Çin Denizi'nin kuzeyindeki üç farklı bölgede derin deniz araçlarıyla incelemeler yapıldı.

Bilim insanları, deniz tabanında yaşayan canlıları doğal ortamlarında görüntüleyerek Scalicus engycerosun hareketlerini ayrıntılı biçimde inceledi.

Balığın göğüs yüzgeçlerinden gelişen ve bacakları andıran özel yapıları kullanarak çamur ve kum üzerinde ilerlediği görüldü.

YENGEÇ GİBİ YANA, GERİYE DOĞRU DA YÜRÜYOR

Görüntüler, balığın yengeçlere benzer biçimde yana doğru hareket edebildiğini ve gerektiğinde geriye doğru yürüyebildiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, bu hareket biçiminin balıkların hareket kabiliyetine ilişkin mevcut bilgileri değiştirebilecek nitelikte olduğunu belirtti.

Balığın tehdit algıladığında ise kuyruğunu ve yüzgeçlerini kullanarak karidesleri andıran ani ve sıçramalı hareketlerle hızla uzaklaşabildiği gözlemlendi.

Tür, sıra dışı vücut yapısı nedeniyle bazı yayınlarda “balık-karides melezi” olarak da adlandırılıyor.

Ancak bu ifade gerçek bir biyolojik melezliği değil, hayvanın görünümünü ve hareketlerini tanımlamak için kullanılan bir benzetmeyi ifade ediyor.

Balığın göğüs yüzgeçlerinin düz ve yuvarlak yapılara dönüşmesinin, yürürken ve yüzerken dengesini korumasına yardımcı olduğu düşünülüyor.

DENİZ TABANINI TARAYARAK AVLANIYOR

Balığın ağzının çevresinde bulunan bıyık benzeri uzantılar da avlanmasında önemli rol oynuyor.

Araştırmacılara göre bu yapılar küçük bir tırmık gibi çalışarak deniz tabanındaki tortuların arasında gizlenen avların bulunmasını sağlıyor.

Balık, bu uzantılar sayesinde zemini yoklayabiliyor ve besin ararken yüzeydeki tortuları eşeleyebiliyor.

Scalicus engyceros ilk kez 1872 yılında Alman-Britanyalı zoolog Albert Günther tarafından bilim dünyasına tanıtıldı.

Türün deniz tabanında yürüyebildiği biliniyordu ancak yana ve özellikle geriye doğru hareket edebildiği bugüne kadar belgelenmemişti.

Bilim insanları, canlıların doğal ortamlarında görüntülenmesinin daha önce fark edilmeyen davranışların ortaya çıkarılmasında önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.

Araştırmacılar, keşfin derin deniz canlılarının aşırı çevre koşullarına nasıl uyum sağladığının anlaşılmasına katkı sunabileceğini düşünüyor.