Cumhuriyet Gazetesi Logo
Devrim Muhafızları’ndan ABD’ye rest: Hürmüz’de geri adım yok

Devrim Muhafızları’ndan ABD’ye rest: Hürmüz’de geri adım yok

9.08.2026 11:29:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Devrim Muhafızları’ndan ABD’ye rest: Hürmüz’de geri adım yok

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ülkesinin stratejisinin "ABD, Tahran'ın tüm şartlarını kabul edene kadar Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutmak" olduğunu söyledi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İran devlet televizyonuna konuşan Muhibbi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın bugün İran açısından sadece bir su yolu değil aynı zamanda bir çatışma alanı da olduğunu belirten Muhibbi, "Stratejimiz, düşman tüm şartlarımızı kabul edene kadar boğazı kontrol altında tutmaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de dün yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD tarafından İslamabad Mutabakat Zaptı'nın ihlal edilmesinin telafi edilmesi dahil olmak üzere diğer şartlara bağlıdır" demişti.

İlgili Konular: #İran #hürmüz boğazı