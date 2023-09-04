Dikkatler Soçi'ye çevrildi: Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Yayınlanma: 04.09.2023 - 13:52

Güncelleme: 04.09.2023 - 13:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Karadeniz kenti Soçi'de bir araya geldi.

Erdoğan, Putin ile basına yaptığı açıklamada, "Rusya'yla ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olmuş olması ve 100 milyar dolar hedefine doğru yürüyor olmamız bizi çok mutlu ediyor" dedi.

"Tahıl koridoru konusunda verilecek mesajlar önemli olacak" ifadesinde bulunan Erdoğan, "Az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım çok önemli olacak" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın "Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki gelişmeler devam ediyor" ifadesinin ardından Putin, "İlişkilerimiz ticari alanda da olumlu şekilde ilerliyor. farklı alanlarda da ilişkilerimi ilerliyor. Yakın zamanda gaz ve diğer konularda önemli adımlar atacağımızı umuyorum" dedi.

Putin ayrıca, "Tahıl Koridoru konusunu da konuşacağız. Sorularımız var. Suriye konusunda da adımlar attık. Türkiye için işbirliğimiz fayda sağladı" açıklaması yaptı.