Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Josep Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

AA
12 Mart 2022 Cumartesi, 11:09
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Josep Borrell ile görüştü
Abone Ol google-news

Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde, ikili ve heyetler arası görüşmelerini sürdürdü.

Çavuşoğlu, Borrell ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ile Kıbrıs konuları ele alındı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler