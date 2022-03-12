Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Josep Borrell ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.
Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde, ikili ve heyetler arası görüşmelerini sürdürdü.
Çavuşoğlu, Borrell ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ile Kıbrıs konuları ele alındı.
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