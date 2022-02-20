Donbass’tan ayrılanlar Rusya’da OHAL ilanına sebep oldu
Ukrayna’nın Donbass bölgesinden Rusya’nın Voronezh bölgesine akın eden kişiler nedeniyle Voronezh’de olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilim artmaya devam ediyor.
Yaşanan çatışmalar sebebiyle Donbass bölgesinden güvenli bölgelere geçen yüzlerce insan, trenlerle ve toplu taşıma araçlarıyla Rusya’nın Voronezh bölgesine getirildi.
Donbass'tan ayrılanların çokluğu sebebiyle Voronezh Valisi Aleksandr Gusev tarafından alınan kararla olağanüstü hal ilan edildi.
Bu kararın valilik tarafından mültecilerin istek ve taleplerini bölge yönetiminin hızlıca ve pratik olarak yerine getirebilmesi için alındığı ifade edildi.
Göçün önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
KREMLİN: RUSYA İLE KULLANILMAYACAK SON KELİME SAVAŞTIR
Kremlin, Batı ülkelerinin "savaş" için verdiği tarihleri takip ettiğini ve buna karşılık hamlelerin gelebileceğinin sinyalini verdi.
Yapılan açıklamada, "Batı’nın Rusya’nın Ukrayna’yı işgali için verdiği tarihler provokatif. Putin, bu açıklamaları yakından takip ediyor. Rusya, Batı’nın ‘savaş’ kelimesini yanına koyması gereken son ülkedir. Donbas’ta gerilim yüksek. En ufak bir provokasyon olayların büyümesine sebep olur" denildi.
UKRAYNA: DİPLOMASİ FIRSATI HÂLÂ VAR
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, diplomasi fırsatının halen mevcut olduğunu söyleyere, "Her senaryoyu düşünmeliyiz" dedi.
RUSYA ATEŞKESİ 122 KEZ İHLAL ETTİ
Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusyanın çatışma bölgesinde dün gece itibarıyla ateşkesi 122 kez ihlal ettiğini duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 122 ateşkes ihlalinin 108’inin Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanan silahlarla yapıldığı ifade edildi.
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